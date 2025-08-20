Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur News: जेडीए ने दी बड़ी राहत, पट्टा और लीजडीड के लिए अब लोगों को नहीं लगाने होंगे चक्कर

JDA News: जेडीए ने पट्टा और लीजडीड जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इससे नागरिकों को अब इस कार्य के लिए जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 20, 2025

Jaipur JDA
Jaipur JDA (फोटो- पत्रिका)

जयपुर। जेडीए ने पट्टा और लीजडीड जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इससे नागरिकों को अब इस कार्य के लिए जेडीए कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक घर बैठे ही सारी प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे।

जेडीसी आनंदी ने बताया कि इस पहल के तहत आवेदन से लेकर पट्टा जारी होने तक की प्रक्रिया अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। इसमें ​आवेदक का नाम, पता और फोटो सीधे यूआईडीएआई सर्वर से आधार-आधारित ईकेवाईसी (ओटीपी और फेशियल रिकॉग्निशन) के माध्यम से ली जाएगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में जहां एक साथ 11 लोगों की हुई मौत, वो हाईवे अब बनेगा फोरलेन; DPR तैयार करने के आदेश जारी
दौसा
Manoharpur-Dausa National Highway

क्या होगा फायदा?

इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अब बार-बार जेडीए के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब घर बैठे ही पट्टा और लीजडीड की प्रक्रिया को पूरा किया जा सकेगा। साथ ही समय की भी बचत होगी।

कुछ ऐसे होगी प्रक्रिया

आधार आधारित ईकेवाईसी: अब आवेदक का नाम, पता और फोटो सीधे यूआइडीएआइ सर्वर से आधार आधारित ईकेवायसी (ओटीपी और फेशियल रिकॉग्निशन) के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इस प्रक्रिया से दस्तावेज सत्यापन में लगने वाला समय समाप्त हो जाएगा।

डिजिटल हस्ताक्षर: आवेदन के बाद हलफनामा और पट्टे पर आवेदक और संबंधित उपायुक्त के डिजिटल हस्ताक्षर किए जा सकेंगे।

ऑनलाइन ई-स्टांपिंग: सभी प्रकार के स्टाम्प और शुल्क का भुगतान अब ऑनलाइन ई-स्टाम्पिंग के माध्यम से किया जाएगा। इससे भौतिक स्टाम्प पेपर की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।

लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड: लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड रूपांतरण के मामलों में भी अब भौतिक स्टाम्प पेपर और उपायुक्त के भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया भी अब ऑनलाइन और कागजरहित होगी।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में 7.60 लाख में मकान खरीदने का सुनहरा मौका, हाउसिंग बोर्ड 4 शहरों में आज लांच करेगा योजनाएं
जयपुर
Rajasthan Housing Board

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

जयपुर

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 12:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur News: जेडीए ने दी बड़ी राहत, पट्टा और लीजडीड के लिए अब लोगों को नहीं लगाने होंगे चक्कर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.