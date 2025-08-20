Jaipur News: जेडीए ने दी बड़ी राहत, पट्टा और लीजडीड के लिए अब लोगों को नहीं लगाने होंगे चक्कर

जेडीसी आनंदी ने बताया कि इस पहल के तहत आवेदन से लेकर पट्टा जारी होने तक की प्रक्रिया अब पूरी तरह से पेपरलेस हो गई है। इसमें ​आवेदक का नाम, पता और फोटो सीधे यूआईडीएआई सर्वर से आधार-आधारित ईकेवाईसी (ओटीपी और फेशियल रिकॉग्निशन) के माध्यम से ली जाएगी।