Karpoor Chandra Kulish 100th Birth Year : पाठकों की अभिव्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा पत्रिका : गुलाब कोठारी

कोठारी ने मौजूदा शिक्षा पर सवाल उठाते हुए कहा कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें धर्म ही नहीं है। हमें आज जो सिखाया जा रहा है, उसमें भी धर्म नहीं है। अर्थ और काम आज सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई। इससे आदमी संसाधन बन गया, इंसानियत समाप्त हो गई। यह शिक्षा का अभिशाप है। सरकार भी अर्थ और काम पर आकर रुक गई है। उन्होंने कहा कि आज की शिक्षा ने माटी से काट दिया है और उससे हम बहुत खुश होते हैं। वहीं, पत्रिका माटी से जोड़ने का काम करता है, यह छोटा काम नहीं है। राजस्थान पत्रिका के लिए यह एक संघर्ष है।