Jaipur: 2025 के करवा चौथ में इस मेकअप की हाई डिमांड, महिलाओं में बढ़ गया सजने-संवरने का क्रेज

सी-स्कीम स्थित सलोन संचालक नंदिता अग्रवाल बताती हैं, इस बार महिलाओं में सबसे ज्यादा डिमांड हाइड्रेशन फेशियल,ग्लो पॉलिश और डी-टैन ट्रीटमेंट की है। अब महिलाएं यह समझ चुकी हैं कि अच्छा मेकअप तभी टिकता है जब स्किन हेल्दी हो। इसलिए त्योहार से कुछ दिन पहले ही वे ऑर्गेनिक स्किन केयर या नेचुरल थेरेपी करवा रही हैं। महिलाएं केमिकल-फ्री और स्किन-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रही हैं, जिससे ब्यूटी सैलून में ऑर्गेनिक ब्रांड्स का इस्तेमाल बढ़ा है। स्पेशल पैकेज में स्किन पॉलिश, हेयर स्पा और लाइट मेकअप शामिल है। पिछले तीन दिन से लगातार बुकिंग चल रही हैं। इसके अलावा महिलाएं इस बार नेल आर्ट में खासतौर पर दिलचस्पी दिखा रही है।