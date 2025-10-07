Jaipur: 2025 के करवा चौथ में इस मेकअप की हाई डिमांड, महिलाओं में बढ़ गया सजने-संवरने का क्रेज

फोटो: पत्रिका
Karwa Chauth 2025 Trend: करवा चौथ का त्योहार नजदीक आते ही गुलाबी नगरी की महिलाएं सजने-संवरने की तैयारियों में जुट गई हैं। लेकिन इस बार रुझान थोड़ा बदला हुआ है। जहां पहले ग्लिटरी मेकअप और भारी साज-सज्जा का क्रेज था, वहीं अब महिलाएं नेचुरल ब्यूटी और स्किन ग्लो पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं।
शहर के ब्यूटी सैलून, स्पा और मेहंदी आर्ट स्टूडियो में पिछले एक हफ्ते से बुकिंग्स लगातार बढ़ रही हैं। कई जगह ‘करवा चौथ स्पेशल पैकेज’ की एडवांस बुकिंग फुल हो चुकी है।
मेहंदी आर्टिस्ट संगीता सैनी ने बताया कि महिलाओं के लिए स्पेशल पैकेज तैयार किए हैं। पैकेज में डिजाइनर और ट्रेडिशनल मेहंदी के डिजाइन शामिल हैं।
इस बार मिनिमल मेहंदी डिजाइन का ट्रेंड उभरकर आया है। इस साल हमने करवा थीम डिजाइन 600 से 800, कपल नेम पैटर्न 700-900 और मून फेस्टिवल स्टाइल 1000 रुपए तक के पैकेज तैयार किए हैं। मेहंदी को करवाचौथ थीम दी जा रही है। इसमें चांद, पूजा, करवा चौथ का व्रत खोलने का सीन तक शामिल हो रहा है। महिलाएं अब हथेली और उंगलियों तक सीमित डिजाइन पसंद कर रही हैं। कई क्लाइंट्स फ्लोरल और मंडला पैटर्न चुन रही हैं, जो कम भारी लेकिन बेहद आकर्षक दिखते हैं।
सी-स्कीम स्थित सलोन संचालक नंदिता अग्रवाल बताती हैं, इस बार महिलाओं में सबसे ज्यादा डिमांड हाइड्रेशन फेशियल,ग्लो पॉलिश और डी-टैन ट्रीटमेंट की है। अब महिलाएं यह समझ चुकी हैं कि अच्छा मेकअप तभी टिकता है जब स्किन हेल्दी हो। इसलिए त्योहार से कुछ दिन पहले ही वे ऑर्गेनिक स्किन केयर या नेचुरल थेरेपी करवा रही हैं। महिलाएं केमिकल-फ्री और स्किन-फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की डिमांड कर रही हैं, जिससे ब्यूटी सैलून में ऑर्गेनिक ब्रांड्स का इस्तेमाल बढ़ा है। स्पेशल पैकेज में स्किन पॉलिश, हेयर स्पा और लाइट मेकअप शामिल है। पिछले तीन दिन से लगातार बुकिंग चल रही हैं। इसके अलावा महिलाएं इस बार नेल आर्ट में खासतौर पर दिलचस्पी दिखा रही है।
मेकअप आर्टिस्ट खुशी खंडेलवाल बताती हैं कि महिलाएं अब ओवर मेकअप नहीं चाहतीं। करवा चौथ पर मेकअप ट्रेंड पूरी तरह न्यूट्रल और नेचुरल लुक की ओर झुक गया है। ‘नो-मेकअप लुक’ और ‘सॉफ्ट ग्लो बेस’ सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है। आई-मेकअप में सॉफ्ट ब्रॉन्ज शैडो और पीच ब्लश टोन का चलन है, जबकि लिपस्टिक में न्यूड, मैट और रोज टिंट्स का ट्रेंड है। इस बार तीन खास स्टाइल उभरकर सामने आए हैं,ग्लास मेकअप, जिसमें न्यूट्रल फाउंडेशन और हल्की शाइन होती है।
