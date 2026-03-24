स्मृति में… राजस्थान की धड़कनों में कुलिशजी

कुलिश साहब के चले जाने से हुई थी हमको भारी हानि

युगों युगों तक अमर रहेगी कुलिश साहब की अमर कहानी।

आप हमारे पथ प्रदर्शक वेदों के थे ज्ञाता महान

राजस्थान पत्रिका का पौधा लगाया जो आज बन गया वटवृक्ष महान।

पथ प्रणेता आप हमारे आपका साहित्य है अमर निशानी,

युगों युगों तक अमर रहेगी कुलिश साहब की अमर कहानी।

जाने कितनी पुस्तकें लिखी आप थे बहुत बड़े विद्वान,

देश-विदेश में भी है आपने बढ़ाया मर्यादा का मान।

साहित्य जगत को आपने अर्पित कर दी जिंदगानी,

युगों युगों तक

अमर रहेगी कुलिश साहब की अमर कहानी। सादा जीवन उच्च विचार आपने बांटा जन-जन में प्यार, बाधाएं चाहे आई हजार, आपने कभी नहीं मानी हार।

आपके जीवन से सीख लेकर गौरवान्वित है हर राजस्थानी,

युगों युगों तक अमर रहेगी कुलिश साहब की अमर कहानी।

हर सांस में बसे हैं आप, हर आस में बसे हैं आप,

पत्रकारिता के सूरज आप, सदैव ही अमर हैं आप।

जब तक सूरज चांद रहेगा और रहेगी धरा सुहानी,

युगों युगों तक अमर रहेगी कुलिश साहब की अमर कहानी।