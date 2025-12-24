24 दिसंबर 2025,

जयपुर

Army Day Parade : जयपुर में 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, कम ऊंचाई पर उड़ेंगे सेना के विमान

राजधानी जयपुर में पहली बार सेना दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। इसको लेकर शहर के कुछ इलाकों में पतंग उड़ाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Dec 24, 2025

Jaipur kite flying

फोटो-एआई जेनरेटेड

जयपुर। सेना दिवस के आयोजन और उससे जुड़े फ्लाई-पास्ट अभ्यास को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर शहर के कुछ इलाकों में निर्धारित समय के अनुसार 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जयपुर पुलिस आयुक्तालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह रोक 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान आमजन की सुरक्षा, कानून व्यवस्था और सेना के अभ्यास कार्यक्रम को सुचारु रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।

पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अलग-अलग तिथियों में निर्धारित समय के अनुसार पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। कुछ दिनों में यह प्रतिबंध दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक लागू रहेगा, जबकि कुछ तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पतंगबाजी नहीं की जा सकेगी। सेना दिवस के दिन 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक विशेष रूप से यह रोक लागू रहेगी।

जारी आदेश यहां देखें:

इन इलाकों में होगा अभ्यास

एसीपी (लॉ एंड ऑर्डर) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉ. राजीव पचार ने बताया कि सेना दिवस के अवसर पर महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग और जगतपुरा क्षेत्र में फ्लाई-पास्ट अभ्यास किया जाएगा। इस दौरान वायुसेना और सेना के विमान बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। अभ्यास और परेड के दौरान बड़ी संख्या में दर्शकों के पहुंचने की संभावना रहती है, ऐसे में पतंगों की डोर या अन्य कारणों से दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है। इसी आशंका को ध्यान में रखते हुए परेड स्थल के चारों ओर पांच किलोमीटर के दायरे में अस्थायी रूप से पतंग उड़ाने पर रोक लगाई गई है।

कानूनी कार्रवाई की चेतावनी

पुलिस ने चेतावनी दी है कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आम नागरिकों से अपील की गई है कि वे राष्ट्रहित और सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए आदेशों का पालन करें और निर्धारित अवधि में पतंग न उड़ाएं।

तीन किलोमीटर में परेड का होगा आयोजन

सेना दिवस के कार्यक्रमों की बात करें तो 15 जनवरी को सुबह 9:30 बजे से जगतपुरा स्थित महल रोड पर करीब तीन किलोमीटर लंबे मार्ग पर भव्य परेड आयोजित की जाएगी। इसमें विभिन्न रेजिमेंटल सेंटर्स की मार्चिंग टुकड़ियां शामिल होंगी। परेड के दौरान टैंक, सैन्य वाहन, ब्रह्मोस मिसाइल सहित आधुनिक सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन किया जाएगा, वहीं विमानों और हेलिकॉप्टरों का फ्लाई-पास्ट भी आकर्षण का केंद्र रहेगा।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो सकते हैं शामिल

इसके अलावा 8 से 12 जनवरी तक भवानी निकेतन ग्राउंड में सेना के आधुनिक हथियारों और तकनीकों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसे आम लोग देख सकेंगे। 15 जनवरी की शाम एसएमएस स्टेडियम में ‘शौर्य संध्या’ का आयोजन होगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम में लाइट एंड साउंड शो, ड्रोन प्रदर्शन और मार्शल आर्ट के जरिए भारतीय सेना के शौर्य और परंपराओं को प्रस्तुत किया जाएगा।

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Army Day Parade : जयपुर में 14 दिनों तक पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध, कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, कम ऊंचाई पर उड़ेंगे सेना के विमान

