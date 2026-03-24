स्मृति में… व्यक्ति के गुणों की पहचान कर आगे बढ़ाते थे कुलिशजी

कुलिशजी के पास जब ये चर्चाएं पहुंचीं तो कुलिशजी ने कहा कि मैं बिशन जी को 45 वर्षों से उस समय से जानता हूं जब वे लालकृष्ण आडवाणी के साथ जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित नानाजी की हवेली में रहा करते थे। पूर्व उपराष्ट्रपति भैरोंसिंह भी उस समय तक राजनीति में नहीं आए थे। कुलिश जी ने कहा मैंने बिशनसिंह के समर्पित एवं ईमानदार संघर्ष को देखा है। वे जुड़ेगे तो पत्रिका का वास्तविक स्वरूप आम जनमानस में निखर के आएगा। मेरे पिता बिशनसिंह की 65 वर्ष की आयु में मृत्यु के समाचार से कुलिशजी बहुत दुखी हुए और 11 अक्टूबर 1996 को उन्होंने पत्रिका में प्रकाशित एक आलेख में मेरे पिता को श्रद्धांजलि व्यक्त की थी।