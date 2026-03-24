RBSE Board Results : 8वीं-10वीं बोर्ड परीक्षा की ‘टॉपर’ बेटियों को सरकार देगी ₹50,000 तक, जानें किसे और कैसे मिलेगी इनामी राशि?  

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी RBSE ने मंगलवार को कक्षा 10वीं के साथ-साथ कक्षा-8वीं व कक्षा-5वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम भी जारी कर दिए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अजमेर स्थित बोर्ड मुख्यालय से इन तीनों परीक्षा परिणामों को विधिवत रूप से जारी किया। इस परिणाम के सामने आने के साथ ही सरकार की उस इनामी योजना की चर्चा फिर से शुरू हो गई है जिसमें टॉपर बालिकाओं को उनके नतीजों के लिए प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना का नाम है राजस्थान पद्माक्षी पुरस्कार योजना।



गौरतलब है कि राजस्थान में बेटियों को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की 'पद्माक्षी पुरस्कार योजना' लागू है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर ने इस योजना के तहत पात्र बालिकाओं के ऑनलाइन प्रस्ताव भरवाए जाने के निर्देश जारी किए हुए हैं। इस योजना के तहत कक्षा 8वीं, 10वीं और 12वीं की उन बालिकाओं को नकद पुरस्कार दिया जाता है, जिन्होंने अपने जिले या राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इस योजना में कक्षा 5वीं की टॉपर बालिकाएं फिलहाल शामिल नहीं हैं।