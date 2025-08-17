जयपुर में मजदूर की गाड़ी से कुचलकर हत्या, सड़क पर गिरने के बाद टायरों से रौंदा, UP का था निवासी



लोगों ने जब कार चालक का पक्ष लिया तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख भागने की कोशिश की। इस बीच अफरा-तफरी में चंद्रशेखर सड़क पर गिर गया। तभी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने भीड़ से बचने के लिए लापरवाही से गाड़ी दौड़ाई और चंद्रशेखर को कुचल डाला। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तुरंत कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।