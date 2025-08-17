जयपुर में मजदूर की गाड़ी से कुचलकर हत्या, सड़क पर गिरने के बाद टायरों से रौंदा, UP का था निवासी

जयपुर: राजधानी जयपुर में शनिवार शाम एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। जहां बदमाशों ने दिनदहाड़े सड़क पर एक युवक की जान ले ली। घटना मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के रोड नंबर-5 स्थित खाटूश्याम मंदिर के पास हुई। मृतक की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी 35 वर्षीय चंद्रशेखर के रूप में हुई है, जो मजदूरी कर अपना परिवार पालता था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, करीब शाम 5 बजे एक स्कॉर्पियो में सवार 4-5 युवक सीकर हाइवे की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी एक कार से टकरा गई। मामूली हादसे के बाद स्कॉर्पियो सवार बाहर निकले और कार के शीशे तोड़ डाले। इस दौरान कार चालक से उनका विवाद बढ़ गया और मौके पर भीड़ जमा हो गई।
लोगों ने जब कार चालक का पक्ष लिया तो बदमाशों ने खुद को घिरता देख भागने की कोशिश की। इस बीच अफरा-तफरी में चंद्रशेखर सड़क पर गिर गया। तभी स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने भीड़ से बचने के लिए लापरवाही से गाड़ी दौड़ाई और चंद्रशेखर को कुचल डाला। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे तुरंत कांवटिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया और बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और भीड़ को शांत कराया। अधिकारियों का कहना है कि वारदात में शामिल स्कॉर्पियो और हमलावरों की तलाश की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी।