Isarda Dam: राजस्थान में 35 लाख लोगों की बुझेगी प्यास, ईसरदा बांध से जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, खर्च होंगे 1500 करोड़

नियमों के अनुसार प्रभावित परिवारों में से 80 प्रतिशत की सहमति आवश्यक होगी। सरकार का दावा है कि पुनर्वास व मुआवजा नीति के तहत लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ईसरदा बांध का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। इसमें बांध की भराव क्षमता 91.4 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमक्यूएम) है।