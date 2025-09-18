Isarda Dam: राजस्थान में 35 लाख लोगों की बुझेगी प्यास, ईसरदा बांध से जल्द मिलेगी बड़ी खुशखबरी, खर्च होंगे 1500 करोड़

राजस्थान में ईसरदा बांध का दायरा बढ़ेगा। जल संसाधन विभाग ने इसके दूसरे चरण के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 39 गांवों की जमीन ली जाएगी। इसके बाद बांध की क्षमता मौजूदा से करीब तीन गुना बढ़कर 10.77 टीएमसी हो जाएगी।
दूसरे चरण में बांध को 262 आरएल मीटर की ऊंचाई तक भरा जाएगा। परियोजना पर करीब 1500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक भूमि अधिग्रहण से पहले प्रभावित गांवों में सामाजिक और आर्थिक सर्वे कराया जाएगा।
नियमों के अनुसार प्रभावित परिवारों में से 80 प्रतिशत की सहमति आवश्यक होगी। सरकार का दावा है कि पुनर्वास व मुआवजा नीति के तहत लोगों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। ईसरदा बांध का पहला चरण पहले ही पूरा हो चुका है। इसमें बांध की भराव क्षमता 91.4 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमक्यूएम) है।
टोंक, पीपलू, उनियारा, चौथकाबरवाडा़ में भूमि अवाप्त की जाएगी। यहां जो भी गांव प्रभावित होंगे, उन लोगों के साथ बातचीत की जाएगी।
बांध से दौसा जिले के 1079 गांव व पांच शहर और सवाईमाधोपुर के 177 गांव व एक शहर में पेयजल आपूर्ति की जानी है। इसके माध्यम से करीब 35.13 लाख आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।