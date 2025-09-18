राजस्थान : पेट्रोल की बोतल और माचिस हाथ में लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी बुजुर्ग महिला, मच गया हड़कंप, जानें मामला

सीता देवी ने बताया कि जेठूते शोभाराम ने पति को बहकाकर हमारी 92 बीघा जमीन खुद के और अपने बेटे व पत्नी के नाम करवा ली। पहले टोकन कटवाने का कहकर मेरे पति से कागजों पर दस्तखत करवाए। बाद में जमीन नाम करवा ली। बुजुर्ग महिला का कहना था कि मैं गांव में अकेली रहती हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मनरेगा के जो पैसे आते हैं उससे गुजारा मुश्किल से कर रही हूं।