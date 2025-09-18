राजस्थान : पेट्रोल की बोतल और माचिस हाथ में लेकर पानी की टंकी पर चढ़ी बुजुर्ग महिला, मच गया हड़कंप, जानें मामला

राजस्थान के मेड़ता थाना क्षेत्र के गेमलियावास गांव में गुरुवार को एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला हाथ में पेट्रोल की बोतल और माचिस लेकर पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसके पीछे कारण बुजुर्ग महिला का अपने जेठूते के साथ चल रहा जमीन का विवाद रहा।
महिला सीता देवी पत्नी दुर्गाराम ने बताया कि उनके कोई संतान नहीं है। इसका फायदा उठाकर जेठूते शोभाराम ईनाणियां ने उसके पति से टोकन कटवाने का कहकर 92 बीघा जमीन अपने परिवार के नाम करवा ली। बाद में उन्हें झांसा देकर अपनी तरफ मिला लिया। इस मामले को लेकर उसे ढाई-तीन साल से न्याय नहीं मिलने पर उसे टंकी पर चढ़ना पड़ा।
बुजुर्ग महिला के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलने पर आकेली-ए सरपंच अशोक गोलिया, तहसीलदार रणवीर सिंह, पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा सहित प्रशासनिक अधिकारी तथा मेड़ता सिटी व जसनगर का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा। करीब 3 घंटे समझाइश कर काफी मशक्कत के बाद महिला को नीचे उतारा गया। महिला को अधिकारियों ने सात दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है।
सीता देवी ने बताया कि जेठूते शोभाराम ने पति को बहकाकर हमारी 92 बीघा जमीन खुद के और अपने बेटे व पत्नी के नाम करवा ली। पहले टोकन कटवाने का कहकर मेरे पति से कागजों पर दस्तखत करवाए। बाद में जमीन नाम करवा ली। बुजुर्ग महिला का कहना था कि मैं गांव में अकेली रहती हूं। अब मेरे पास कुछ नहीं है। मनरेगा के जो पैसे आते हैं उससे गुजारा मुश्किल से कर रही हूं।
दूसरी ओर शोभाराम ईनाणियां का कहना है कि काका दुर्गाराम को पैसों की जरूरत थी। उन्होंने खुद पर कर्ज होने की बात कहते हुए जमीन लेने के लिए कहा। इस पर मैंने बेचान नामा करवाकर यह जमीनी खरीदी। काकी सीता देवी पिछले कुछ समय से मेरे साथ ही रहती थी, लेकिन गत 6 महीने से वो अलग रहती हैं।