Good News: राजस्थान मूल के छात्रों को मिलता रहेगा 25 प्रतिशत आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर

याचिकाकर्ता का तर्क था कि एनएलयू जोधपुर अधिनियम 1999 के तहत इस प्रकार के आरक्षण न तो प्रावधान है और न ही इसे लागू करने से पहले यूनिवर्सिटी की अकादमिक परिषद की सहमति ली गई। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के इन तर्कों को पहले ही खारिज करते हुए कहा था कि राजस्थान मूल के छात्रों को 25 प्रतिशत आरक्षण का निर्णय एक विस्तृत विचार-विमर्श और प्रक्रियात्मक अनुशासन के तहत लिया गया है। वर्ष 2018 से इस विषय पर कार्य किया जा रहा था और इसे लागू करना न तो मनमाना है और न ही संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन कहा जा सकता है।