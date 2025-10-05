Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan: जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाला भू-माफिया गिरफ्तार, प्रदेश के कई जिलों में दर्ज हैं 13 मामले

बिंदायका थाना पुलिस ने 5 हजार रुपए के इनामी भूमाफिया को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ राजस्थान के कई जिलों में 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह अभी तक फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Kamal Mishra

Oct 05, 2025

land mafia

गिरफ्तार भू-माफिया (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। बिंदायका थाना पुलिस ने जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भू-माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के विभिन्न थानों में 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।

डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महेन्द्र सिंह (55) गुढ़ा, झुंझुनूं का रहने वाला है और हाल में गांधी पथ स्थित कनक वृंदावन कॉलोनी में रहता है। आरोपी महेन्द्र सिंह जमवारामगढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष है। वह बिंदायका के अलावा झोटवाड़ा, चित्रकूट और चौमूं थानों में दर्ज मामलों में भी वांटेड है।

भेष बदलकर पुलिस ने किया गिरफ्तार

पिछले साल मई में पीड़ित प्रशांत बुटोलिया ने बिंदायका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से विकसित कॉलोनी सत्य नगर में प्लॉट लिए थे। कुछ समय बाद उन प्लॉटों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने किसी दूसरी सोसायटी से फर्जी पट्टे भी बनवा लिए। पुलिस जांच में महेन्द्र सिंह की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की मदद से भेष बदलकर आरोपी को दबोच लिया।

ये भी पढ़ें

डूंगरपुर: BJP के पूर्व जिला अध्यक्ष पर हमला, दो समुदाय आमने-सामने, इलाके में तनाव
डूंगरपुर
dungarpur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Oct 2025 06:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाला भू-माफिया गिरफ्तार, प्रदेश के कई जिलों में दर्ज हैं 13 मामले

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur Crime: विद्याधर नगर में अर्धनग्न अवस्था में मिला महिला का शव, सिर और शरीर पर गंभीर चोट के निशान

Jaipur Crime
जयपुर

Good News : एसएमएस जयपुर में पहली बार रोबोट से सफल किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी, मां ने बेटे को दी नई जिंदगी

Good News SMS Jaipur First Time kidney Robotic Transplant Mother donated her Son
जयपुर

बिहार चुनाव में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक: अशोक गहलोत को मिली बड़ी जिम्मेदारी, सीनियर ऑब्जर्वर नियुक्त

Ashok Gehlot
जयपुर

IMD Alert: पश्चिमी विक्षोभ का तांडव शुरू… 6 अक्टूबर का दिन सबसे कठिन, जमकर गिरेंगे ओले, कई राज्यों में तूफानी बारिश का अलर्ट

IMD Heavy Rain alert
जयपुर

Corruption Crackdown: सख्त कदम, 28 कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई, 2 RAS अधिकारी निलंबित, पेंशन रोकी

CM Bhajanlal
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.