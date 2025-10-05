Rajasthan: जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाला भू-माफिया गिरफ्तार, प्रदेश के कई जिलों में दर्ज हैं 13 मामले

गिरफ्तार भू-माफिया (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। बिंदायका थाना पुलिस ने जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले भू-माफिया को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 5 हजार रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के खिलाफ जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों के विभिन्न थानों में 13 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
डीसीपी (वेस्ट) हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी महेन्द्र सिंह (55) गुढ़ा, झुंझुनूं का रहने वाला है और हाल में गांधी पथ स्थित कनक वृंदावन कॉलोनी में रहता है। आरोपी महेन्द्र सिंह जमवारामगढ़ गृह निर्माण सहकारी समिति का अध्यक्ष है। वह बिंदायका के अलावा झोटवाड़ा, चित्रकूट और चौमूं थानों में दर्ज मामलों में भी वांटेड है।
पिछले साल मई में पीड़ित प्रशांत बुटोलिया ने बिंदायका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से विकसित कॉलोनी सत्य नगर में प्लॉट लिए थे। कुछ समय बाद उन प्लॉटों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने किसी दूसरी सोसायटी से फर्जी पट्टे भी बनवा लिए। पुलिस जांच में महेन्द्र सिंह की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की मदद से भेष बदलकर आरोपी को दबोच लिया।
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
