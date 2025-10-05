Rajasthan: जमीन के फर्जी पट्टे बनाकर करोड़ों की ठगी करने वाला भू-माफिया गिरफ्तार, प्रदेश के कई जिलों में दर्ज हैं 13 मामले

पिछले साल मई में पीड़ित प्रशांत बुटोलिया ने बिंदायका थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उन्होंने नव भारत गृह निर्माण सहकारी समिति की ओर से विकसित कॉलोनी सत्य नगर में प्लॉट लिए थे। कुछ समय बाद उन प्लॉटों पर कब्जा करने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने किसी दूसरी सोसायटी से फर्जी पट्टे भी बनवा लिए। पुलिस जांच में महेन्द्र सिंह की भूमिका सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की मदद से भेष बदलकर आरोपी को दबोच लिया।