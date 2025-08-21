Patrika LogoSwitch to English

Global Job: विदेशों में नौकरी का सपना होगा सच,जानिए राजस्थान सरकार की खास पहल

Language Lab : अंग्रेजी व विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण, विदेशों में रोजगार की राह होगी आसान। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल से युवाओं को मिलेगा अंतर्राष्ट्रीय मंच।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 21, 2025

Foreign Language Training: जयपुर। प्रदेश सरकार युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसी कड़ी में प्रदेश में इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी (EFLU) और केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के सहयोग से आधुनिक ‘लैंग्वेजलैब’ स्थापित की जाएगी।

इस लैब में युवाओं को अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पैनिश, जापानी जैसी विदेशी भाषाओं का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण मिलेगा। विदेशी भाषाओं में दक्ष बनने से युवाओं को विदेशों के साथ-साथ देश में भी पर्यटन, व्यापार, आईटी, शिक्षा और सेवा क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।

मुख्यमंत्री का कहना है कि युवाओं को वैश्विक स्तर पर तैयार कर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। वहीं, यह पहल पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट के परिणामस्वरूप उठाया गया कदम है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में रुचि दिखाई थी।

Vande Bharat: जोधपुर-दिल्ली वंदेभारत ट्रेन का राजस्थान के छह स्टेशनों पर होगा ठहराव, इन स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, देखें सूची
जयपुर
vande bharat train

राज्य सरकार का मानना है कि यह लैंग्वेज लैब न केवल रोजगार के द्वार खोलेगी बल्कि युवाओं की प्रतिभा को अंतर्राष्ट्रीय मंच भी प्रदान करेगी। विदेशों में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए यह योजना एक सशक्त और ऐतिहासिक पहल साबित होगी।

Govt Job: राजस्थान में बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका, एक और भर्ती परीक्षा में बढ़े 243 पद
जयपुर
21 Aug 2025 04:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Global Job: विदेशों में नौकरी का सपना होगा सच,जानिए राजस्थान सरकार की खास पहल

