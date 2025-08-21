Global Job: विदेशों में नौकरी का सपना होगा सच,जानिए राजस्थान सरकार की खास पहल

मुख्यमंत्री का कहना है कि युवाओं को वैश्विक स्तर पर तैयार कर ही विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सकता है। वहीं, यह पहल पिछले वर्ष आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल निवेश समिट के परिणामस्वरूप उठाया गया कदम है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने में रुचि दिखाई थी।