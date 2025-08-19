राजस्थान यूनिवर्सिटी में देर रात कुलगुरू आवास का घेराव, बुलानी पड़ी पुलिस, 200 से ज्यादा छात्रों ने लगाए नारे

छात्रों ने आरोप लगाया कि हॉस्टलों में पिछले कई दिनों से सफाई नहीं हो रही है। जगह-जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, शौचालयों की हालत खराब है और रहने योग्य माहौल नहीं बचा है। छात्रों का कहना है कि कई बार विश्वविद्यालय प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई गई, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जब शिकायतों की लगातार अनदेखी हुई तो छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और वे देर रात अचानक कुलपति आवास की ओर कूच कर गए।