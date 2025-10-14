राजस्थान AGTF की बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई-रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा US में गिरफ्तार, भारत लाने की तैयारी

साथ ही उम्मेद कुमार नामक अपराधी से श्रीगंगानगर में 6 पिस्तौल और 84 कारतूस बरामद हुए थे, जो अमित शर्मा और उसके गांव के योगेश स्वामी ने दिए थे। ये हथियार गोल्डी बराड़ के गुर्गों तक पहुंचाए जाने थे। इसके अलावा श्रीगंगानगर के सुनील शर्मा को अनमोल बिश्नोई की ओर से हत्या की धमकी मिली थी, जिसमें भी अमित शर्मा शामिल था। अनमोल बिश्नोई, आरजू बिश्नोई और अमित ने मिलकर सुनील की हत्या की साजिश रची थी। इस साजिश के कुछ शूटर दिल्ली स्पेशल सेल ने पकड़े थे। अमित शर्मा पंजाब और हरियाणा में भी कई आपराधिक मामलों में वांछित है।