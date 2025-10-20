Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Lawrence vs Rohit: ‘धरती के किसी भी कोने में छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं’, हरी बॉक्सर पर हमले की रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

Lawrence Bishnoi vs Rohit Godara: रोहित गोदारा गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट में हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि इस गोलीबारी में हरी बॉक्सर के एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई।

2 min read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 20, 2025

Lawrence Bishnoi vs Rohit Godara

Lawrence Bishnoi, Harry Boxer and Rohit Godara (Patrika Photo)

Lawrence Bishnoi vs Rohit Godara: अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारतीय गिरोहों के बीच चल रहे अंतरराष्ट्रीय स्तर के गैंगवार की एक नई घटना सामने आई है। रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के बीच पिछले वर्षों से जारी तनाव अब अमेरिका तक पहुंच गया है।


जानकारी के मुताबिक, अमेरिका के फ्रेस्नो शहर के हाइवे 41, एग्जिट 127 के पास हरी बॉक्सर, जो लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का प्रमुख सहयोगी माना जाता है, पर गोलियां चलवाई गईं। गोदारा ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस हमले की जिम्मेदारी ली और दावा किया कि इस गोलीबारी में बॉक्सर के एक साथी की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया।


रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में हरी बॉक्सर को ‘हरिया’ कहकर निशाना बनाया और लिखा कि हमला उस समय हुआ जब बॉक्सर कार की सीट के नीचे छुपा हुआ था। गोदारा ने कहा कि हरी बॉक्सर धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करते हैं, उन्हें कोई बख्शा नहीं जाएगा और उनका गिरोह समय आने पर विरोधियों को पूरी तरह खत्म कर देगा।


माना जा रहा है कि यह हमला दोनों गिरोहों के पिछले एक साल से जारी हिंसक टकराव का नया उदाहरण है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के गिरोहों का प्रभाव भारत के अलावा कनाडा, अमेरिका और यूरोप तक फैल चुका है। हाल के महीनों में कनाडा में कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग और पुर्तगाल में दर्ज अन्य घटनाओं के बाद अमेरिका में यह घटना वैश्विक स्तर पर गिरोहों की हिंसा को उजागर करती है।


हरी बॉक्सर को लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का महत्वपूर्ण विदेशी सहयोगी माना जाता है। वह सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय था और अक्सर हमलों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती देता रहा। गोदारा के पोस्ट में यह साफ संदेश था कि विरोधियों को उनकी किसी भी गतिविधि का भुगतान भुगतना पड़ेगा।


बताते चलें, रोहित गोदारा पहले लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का हिस्सा था। लेकिन कुछ महीनों पहले उन्होंने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर अलग गिरोह बना लिया। इस नई घटना ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारतीय गिरोह अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी हिंसक गतिविधियों का विस्तार कर चुके हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।


फ्रेस्नो की यह गोलीबारी यदि सत्यापित होती है तो यह एक बार फिर साबित करती है कि स्थानीय गैंग संघर्ष अब महाद्वीपों तक फैलकर अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का गंभीर खतरा बन गए हैं। अमेरिका और अन्य देशों की खुफिया एजेंसियां इस तरह के गिरोहों की गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं, ताकि इन अपराध समूहों के वैश्विक नेटवर्क को समय रहते रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर नरेश बावरिया का अपहरण, लाठियां-रॉड दिखाकर फैलाया दहशत, गैंगवार की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट
झुंझुनू
Jhunjhunu History-sheeter Naresh Bawariya kidnapped

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Oct 2025 03:35 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Lawrence vs Rohit: ‘धरती के किसी भी कोने में छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं’, हरी बॉक्सर पर हमले की रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sms Hospital Jaipur: डॉक्टरों की वीआरएस के लिए कतार, सीनियर फैकल्टी भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में

जयपुर

Muhana Mandi : दीपावली के दिन स​ब्जियां हुई महंगी, टमाटर, हरी मिर्ची, फूल गोभी और ​शिमला मिर्ची के भाव रहे ऊपर

जयपुर

Rajasthan Gov. दे रही 10 लाख तक का मुफ्त बीमा कवर, एक लाख 86 हजार परिवारों को मिले 933 करोड़, ऐसे मिलेगा फायदा

CM Bhajanlal Sharma
जयपुर

Rajasthan Police : ‘नव विधान’ प्रदर्शनी ने जीता लोगों का दिल, कानून और तकनीक का अद्भुत संगम

जयपुर

बच्चों को बांटे कपड़े, फल व पूजन सामग्री, सारस्वत ने कहा: वंचितों संग खुशियां बांटना ही असली त्योहार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.