Lawrence vs Rohit: ‘धरती के किसी भी कोने में छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं’, हरी बॉक्सर पर हमले की रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी



रोहित गोदारा ने अपने पोस्ट में हरी बॉक्सर को ‘हरिया’ कहकर निशाना बनाया और लिखा कि हमला उस समय हुआ जब बॉक्सर कार की सीट के नीचे छुपा हुआ था। गोदारा ने कहा कि हरी बॉक्सर धरती के किसी भी कोने में छिप जाए, उसे नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन करते हैं, उन्हें कोई बख्शा नहीं जाएगा और उनका गिरोह समय आने पर विरोधियों को पूरी तरह खत्म कर देगा।