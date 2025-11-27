Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Leoprd In Jaipur: जयपुर में लेपर्ड की दहशत, घर में घुसते हुए CCTV में हुआ कैद, अलर्ट मोड़ पर आई टीम

Rajasthan News: जयपुर में लेपर्ड की बढ़ती हलचल से स्थानीय लोग दहशत में है। लेपर्ड अब शास्त्रीनगर के नेहरू नगर कॉलोनी में घर में घुसते हुए सीसीटीवी में कैद हुआ।

3 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 27, 2025

फोटो: पत्रिका

Leopard Movement In Jaipur: राजधानी के आबादी क्षेत्रों में भूख और पानी की तलाश में लेपर्ड की लगातार बढ़ती मूवमेंट लोगों में डर का माहौल पैदा कर रही है। बुधवार सुबह करीब पौने छह बजे शास्त्रीनगर के पानीपेच स्थित रेलवे पुलिस अकादमी के पास नेहरू नगर कॉलोनी में लेपर्ड देखा गया। सीसीटीवी फुटेज में वह सड़क पर दौड़ते और एक घर में घुसते हुए स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब सात घंटे तक वन विभाग को इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। बाद में सूचना मिलने पर टीम मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक लेपर्ड ओझल हो चुका था।

स्थानीय निवासी विमल माचीवाल ने बताया कि सुबह अचानक कुत्तों के भौंकने की तेज आवाज सुनाई दी। बाहर निकलकर देखा तो लेपर्ड पड़ोसी के पेड़ के पास दिखाई दिया। लेपर्ड पर नजर पड़ते ही वह भागकर घर के अंदर घुस गए। कुछ देर बाद वह उनके घर के गेट तक आया और लगभग 5-10 मिनट आसपास घूमता रहा। फिर वह गायब हो गया। दोपहर करीब 2 बजे फिर से उनके घर की छत पर दिखाई दिया, जिसे पड़ोसियों ने भी दे।

सीसीटीवी फुटेज वायरल होने के बाद कॉलोनी और आसपास के क्षेत्रों में दहशत फैल गई। करीब एक बजे वन विभाग को सूचना दी गई, जिसके बाद रेस्क्यू टीम ने कॉलोनी के चप्पे-चप्पे तलाशी ली, लेकिन सफलता नहीं मिली।

वन विभाग का कहना है कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई और सर्च अभियान जारी है। दिखाई देने पर लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित रेस्क्यू किया जाएगा। विभाग के अनुसार नेहरू नगर कॉलोनी जंगल से लगभग 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए संभव है कि लेपर्ड वापस जंगल में लौट गया हो। जबकि स्थानीय लोगों का दावा है कि वह अभी भी कॉलोनी में छिपा हुआ है।

विद्याधर नगर क्षेत्र में पहले भी पकड़ा था

विद्याधर नगर बीड़ पापड़ वन क्षेत्र से लगा हुआ है, जहां करीब दर्जनभर लेपर्ड होने की जानकारी है। जून में सेक्टर-8 में एक लेपर्ड दिखाई दिया था, लेकिन रेस्क्यू नहीं हो सका। पिछले साल दिसंबर में एक लेपर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट गेस्ट हाउस तक पहुंच गया था जिसे करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा गया।

दो दिन पहले किया था मवेशी का शिकार

जानकारी के अनुसार सोमवार रात सेक्टर-10 स्थित मंदिर के पास एक लेपर्ड ने मवेशी का शिकार किया था, जहां पगमार्क भी मिले। यह इलाका जंगल से बेहद नजदीक होने के कारण लेपर्ड वहां शिकार कर वापस लौट गया था। इस घटना के बाद से वहां भी दहशत का माहौल है।

थम नहीं रहा मूवमेंट, सिविल लाइंस में भी दिखा था लेपर्ड

जयपुर के आसपास के जंगलों में करीब 80 से अधिक लेपर्ड मौजूद हैं। जंगलों में इनके लिए पर्याप्त प्रे-बेस (भोजन) नहीं है, जिसके चलते वे लगातार आबादी वाले क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। गत सप्ताह गुरुवार को झालाना जंगल से एक लेपर्ड सिविल लाइंस स्थित हरि मार्ग पर पहुंच गया था जिसे काफी प्रयासों के बाद रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा एमएनआइटी, गोपालपुरा और दुर्गापुरा इलाकों में भी लेपर्ड के मूवमेंट के फुटेज सामने आए, लेकिन रेस्क्यू सफल नहीं हो सका। इन सभी स्थानों पर भी भय का माहौल है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: घर में घुसी डेढ़ साल की मादा लेपर्ड पर लोगों ने बरसाए डंडे, पहाड़ी पर मिला शव, ये बोले गुस्साए वन्यजीव प्रेमी
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Nov 2025 08:21 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Leoprd In Jaipur: जयपुर में लेपर्ड की दहशत, घर में घुसते हुए CCTV में हुआ कैद, अलर्ट मोड़ पर आई टीम

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Free Treatment : राजस्थान में जनआधार के बिना फ्री इलाज नहीं, बेबस मरीजों को देने पड़ते हैं लाखों रुपए, पढ़ें यह रिपोर्ट

Rajasthan without Janadhaar No free treatment helpless patients pay lakhs rupees read this report
जयपुर

Defence Hub: राजस्थान में बंदूक और आर्मर्ड वाहन बनाने की यूनिट लगाने की तैयारी तेज, नई पॉलिसी से बढ़ेगा निवेश

Gun-and-armoured-vehicle-manufacturing-unit-2
जयपुर

Jaipur: हाईकोर्ट ने रोक दिए इस अनुसंधान अधिकारी की सैलरी और भत्ते, गवाही से बचने पर दिया निर्देश

rajasthan highcourt
जयपुर

जयपुर नगर निगम का एक्शन: खुले में कचरा जलाया तो 500 रुपए जुर्माना, 181 हेल्पलाइन पर सूचना दें, निगरानी टीमें अलर्ट

Jaipur Municipal Corporation
जयपुर

Railway Alert : जयपुर-गोमतीनगर ट्रेन कर बदला रुट, बान्द्रा-टर्मिनस व हड़पसर-जोधपुर ट्रेन के लिए आया नया अपडेट

Railway Alert Jaipur Gomtinagar train route changed Bandra Terminus and Hadapsar-Jodhpur New Update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.