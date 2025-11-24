Lion Safari: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का सैलाब, लायन सफारी बनी सबसे बड़ा आकर्षण

इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण लायन सफारी रही, जिसमें 432 पर्यटकों ने हिस्सा लिया। खुली बसों में बैठकर जंगल के बीच एशियाटिक लायन को बेहद करीब से देखना पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। शेरों की स्वाभाविक चाल, उनकी गर्जना और प्राकृतिक गतिविधियों को देखकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रोमांचित नजर आए। सहायक वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार, लायन सफारी के प्रति बढ़ता रुझान यह दर्शाता है कि वन्यजीव पर्यटन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।