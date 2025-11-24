Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Lion Safari: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का सैलाब, लायन सफारी बनी सबसे बड़ा आकर्षण

Wildlife Tourism in Rajasthan: रोमांच और प्रकृति का संगम: नाहरगढ़ में उमड़ा वीकेंड टूरिज्म। जयपुरवासियों की पहली पसंद बना नाहरगढ़, वन्यजीव दर्शन का अनोखा अनुभव।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 24, 2025

Nahargarh Biological Park: जयपुर। राजधानी के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में रविवार को पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। सुहावने मौसम और अवकाश के चलते उद्यान रोमांच और उत्साह का केंद्र बन गया, जहां कुल 2,068 पर्यटकों ने पहुंचकर वन्यजीवों के प्राकृतिक संसार का नजदीक से आनंद लिया। सुबह से ही प्रवेश द्वार पर लंबी कतारें नजर आईं और पूरा परिसर पर्यटकों की चहल-पहल से जीवंत हो उठा।

इस दिन का सबसे बड़ा आकर्षण लायन सफारी रही, जिसमें 432 पर्यटकों ने हिस्सा लिया। खुली बसों में बैठकर जंगल के बीच एशियाटिक लायन को बेहद करीब से देखना पर्यटकों के लिए अविस्मरणीय अनुभव रहा। शेरों की स्वाभाविक चाल, उनकी गर्जना और प्राकृतिक गतिविधियों को देखकर बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक रोमांचित नजर आए। सहायक वन संरक्षक देवेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार, लायन सफारी के प्रति बढ़ता रुझान यह दर्शाता है कि वन्यजीव पर्यटन लोगों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है।

लायन सफारी के साथ-साथ व्हाइट टाइगर भी पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र बना रहा। कई परिवार और स्कूल समूह विशेष रूप से टाइगर देखने पहुंचे और उसकी गतिविधियों को उत्सुकता से निहारते रहे। उद्यान में फैली हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य ने इसे एक परफेक्ट वीकेंड डेस्टिनेशन बना दिया है, जहां लोग शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के पल बिता रहे हैं।

मुख्य वन संरक्षक डॉ. टी. मोहनराज के निर्देशन में उद्यान की व्यवस्थाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लायन सफारी गेट और बस चालकों को वायरलेस सेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे संचार व्यवस्था अधिक सुचारू और प्रभावी बनी है। इसके अलावा साफ-सफाई, मार्गदर्शन और यातायात प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान अब जयपुरवासियों के साथ-साथ बाहरी पर्यटकों के लिए भी प्राकृतिक सौंदर्य, रोमांच और ज्ञानवर्धन का प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। आगामी पर्यटन सीजन में यहां पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होने की पूरी संभावना है, जिससे यह उद्यान राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में अपनी मजबूत पहचान और भी स्थापित करेगा।

Published on:

24 Nov 2025 09:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Lion Safari: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में पर्यटकों का सैलाब, लायन सफारी बनी सबसे बड़ा आकर्षण

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

