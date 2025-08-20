3 दिन के वीकेंड में 1.20 लाख पर्यटक पहुंचे जयपुर, जानें कितने करोड़ का हुआ कारोबार

Weekend Tourist Business In Jaipur: पर्यटन का ऑफ सीजन समाप्ति की ओर है और 1 सितंबर से नया पर्यटन सीजन शुरू होगा लेकिन ऑफ सीजन की विदाई से पहले ही जयपुर ने पर्यटकों की बड़ी आमद देखी। 15 से 17 अगस्त तक तीन दिन के वीकेंड में शहर में करीब 1.20 लाख पर्यटक पहुंचे। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों के अनुसार इस दौरान 150 से 180 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ।
जयपुर में वीकेंड के दौरान पर्यटन चरम पर रहा। शहर के लगभग सभी 2500 होटलों के 70 हजार कमरे बुक हो गए। परकोटा क्षेत्र के बाजार और शहर के मॉल्स देर रात तक गुलजार रहे। खासकर परकोटा के बाजारों में खरीदारी का उत्साह चरम पर दिखा।
आमतौर पर 1 अप्रैल से 31 अगस्त तक पर्यटन का ऑफ सीजन माना जाता है, जब पर्यटकों की संख्या और कारोबार दोनों बेहद कम हो जाते हैं। लेकिन इस बार ऑफ सीजन समाप्त होने से दो हफ्ते पहले ही तीन दिन का वीकेंड पर्यटन कारोबार को नई ऊर्जा दे गया। अब होटल व्यवसायी और व्यापारी आगामी सीजन की तैयारियों में जुट गए हैं।
-हवामहल के सामने यातायात व्यवस्था सुचारू की जाएगी
-सभी स्मारकों तक पहुंच के रास्ते सुगम बनाए जाएंगे
-पर्यटकों के लिए नया टूरिस्ट ऐप लाया जाएगा
-पर्यटक सहायक बल में महिला सुरक्षाकर्मियों की भी तैनाती होगी
-जयपुर शहर में 2500 होटल
-इनमें से 85 प्रतिशत बजट होटल
-कुल 70 हजार कमरे उपलब्ध
-औसतन एक पर्यटक ने 15 हजार रुपए खर्च किए (होटल, घूमने और भोजन पर)
-हवामहल - 39,276
-आमेर महल - 36,733
-अल्बर्ट हॉल - 23,642
-जंतर मंतर - 20,688
“ऑफ सीजन के आखिरी दिनों में तीन दिन के वीकेंड ने जयपुर के पर्यटन कारोबार को संजीवनी दी है। हमें उम्मीद है कि इस दौरान 150 से 180 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ।”
— हुसैन खान, अध्यक्ष, होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान