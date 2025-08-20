3 दिन के वीकेंड में 1.20 लाख पर्यटक पहुंचे जयपुर, जानें कितने करोड़ का हुआ कारोबार

Weekend Tourist Business In Jaipur: पर्यटन का ऑफ सीजन समाप्ति की ओर है और 1 सितंबर से नया पर्यटन सीजन शुरू होगा लेकिन ऑफ सीजन की विदाई से पहले ही जयपुर ने पर्यटकों की बड़ी आमद देखी। 15 से 17 अगस्त तक तीन दिन के वीकेंड में शहर में करीब 1.20 लाख पर्यटक पहुंचे। पर्यटन से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े कारोबारियों के अनुसार इस दौरान 150 से 180 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ।