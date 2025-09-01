Patrika LogoSwitch to English

Good News: साल में 7वीं बार घटाए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, जानें राजस्थान में क्या है नई रेट

Today LPG Prices Reduce: पेट्रोलियम कंपनियों (HPCL, BPCL, IOCL) ने कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम घटा दिए हैं। अब 19 किलो वाला सिलेंडर 51 रुपए सस्ता हो गया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 01, 2025

फोटो: पत्रिका

Commercial LPG Cylinder Price Cut: राजस्थान में नए महीने की शुरुआत कारोबारियों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की सौगात लेकर आई है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम कंपनियों — HPCL, BPCL और IOCL — ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपए की कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद अब 19 किलो वाला सिलेंडर जयपुर में 1659.50 रुपए की जगह सिर्फ 1608.50 रुपए में उपलब्ध होगा।

नए दाम आज से लागू

यह कटौती आज से यानी 1 सितंबर से लागू हो गई है और इसका सीधा फायदा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अभी इंतजार करना होगा क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

साल में 7वीं बार घटाए दाम

गौरतलब है कि यह इस साल सातवीं बार है जब पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटाई हैं। इससे पहले भी कई बार सिलेंडर सस्ते किए थे।

Published on:

01 Sept 2025 11:30 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Good News: साल में 7वीं बार घटाए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, जानें राजस्थान में क्या है नई रेट

