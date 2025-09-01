Good News: साल में 7वीं बार घटाए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, जानें राजस्थान में क्या है नई रेट

Commercial LPG Cylinder Price Cut: राजस्थान में नए महीने की शुरुआत कारोबारियों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की सौगात लेकर आई है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम कंपनियों — HPCL, BPCL और IOCL — ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपए की कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद अब 19 किलो वाला सिलेंडर जयपुर में 1659.50 रुपए की जगह सिर्फ 1608.50 रुपए में उपलब्ध होगा।