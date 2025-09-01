Good News: साल में 7वीं बार घटाए कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम, जानें राजस्थान में क्या है नई रेट

Commercial LPG Cylinder Price Cut: राजस्थान में नए महीने की शुरुआत कारोबारियों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए राहत की सौगात लेकर आई है। 1 सितंबर से पेट्रोलियम कंपनियों — HPCL, BPCL और IOCL — ने कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 51 रुपए की कटौती कर दी है। इस फैसले के बाद अब 19 किलो वाला सिलेंडर जयपुर में 1659.50 रुपए की जगह सिर्फ 1608.50 रुपए में उपलब्ध होगा।
यह कटौती आज से यानी 1 सितंबर से लागू हो गई है और इसका सीधा फायदा होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े लोगों को मिलेगा। हालांकि घरेलू गैस उपभोक्ताओं को अभी इंतजार करना होगा क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि यह इस साल सातवीं बार है जब पेट्रोलियम कंपनियों ने कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटाई हैं। इससे पहले भी कई बार सिलेंडर सस्ते किए थे।