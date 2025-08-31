Government JOB: राजस्थान के महाविद्यालयों में निकली भर्तियां होंगी दोगुनी, सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में लिया फैसला

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने तथा युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिलें। बैठक में तय किया गया है कि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रिक्त पदों की भर्ती को दोगुना किया जाएगा।
सीएम शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के विस्तार के लिए आधारभूत ढांचा मजबूत करने के साथ ही विद्यार्थियों के लिए तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने और नवाचार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। निर्देश दिए कि राज्य बजट में की गई विभागीय घोषणाओं को समयबद्ध रूप से पूरा किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
सीएम ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इस संबंध में किसानों को पीएम कुसुम योजना के माध्यम से ऊर्जा प्रदाता बनाने के साथ ही प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं को भी सौर ऊर्जा अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
इससे राज्य का उपभोक्ता अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के साथ ही अतिरिक्त ऊर्जा से अपनी आय भी बढ़ा सकेगा। उन्होंने कहा कि स्वच्छ एवं निर्बाध ऊर्जा के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योजना बनाकर प्राथमिकता से कार्यों को पूरा किया जाए।