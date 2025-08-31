Government JOB: राजस्थान के महाविद्यालयों में निकली भर्तियां होंगी दोगुनी, सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक में लिया फैसला

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश को उत्कृष्ट बनाने तथा युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रक्रियाधीन भर्तियों को शीघ्र पूरा किया जाए, जिससे विद्यार्थियों को उच्च अध्ययन के पर्याप्त अवसर मिलें। बैठक में तय किया गया है कि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रिक्त पदों की भर्ती को दोगुना किया जाएगा।