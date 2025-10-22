Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

हरियाणा-पंजाब से लग्जरी कार जयपुर लाकर रेंट पर दे रहे, सावों के लिए हो रही एडवांस बुकिंग, जानिए एक दिन का किराया

जयपुर में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से लग्जरी कार रेंट पर देने के लिए मंगवाई जा रही हैं। इनकी एडवांस बुकिंग भी हो रही है, लेकिन इनमें मोटर व्हीकल एक्ट की पालना नहीं की जा रही है।

2 min read

जयपुर

image

Santosh Trivedi

Oct 22, 2025

luxary wedding car jaipur

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। नवंबर में देवऊठनी एकादशी से शादियों की धूम शुरू होगी। इस साल नवंबर में 14 और दिसंबर में 6 दिन शुभ मुर्हूत रहेंगे। देवऊठनी एकादशी का पर्व 2 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन तुलसी शालिग्राम के विवाह के साथ मांगलिक कार्यों की शुरुआत होगी।

शादियों के लिए जयपुर में सामान्य की जगह लग्जरी कार का क्रेज बढ़ रहा है। लोगों को महंगी लग्जरी कार उपलब्ध कराने के लिए शहर में रेंटल कार का बिजनेस बढ़ रहा है।

बाहरी राज्यों से आने वाली लग्जरी कारों पर आरटीओ की पैनी नजर

जयपुर में हरियाणा, दिल्ली, पंजाब से लग्जरी कार रेंट पर देने के लिए मंगवाई जा रही हैं। इनकी एडवांस बुकिंग भी हो रही है, लेकिन इनमें मोटर व्हीकल एक्ट की पालना नहीं की जा रही है।

ऐसे में शहर में बाहरी राज्यों से आने वाली लग्जरी कारों पर आरटीओ की पैनी नजर रहेगी। एक महीने से अधिक समय तक शहर में लग्जरी कार दौड़ाने पर आरटीओ की ओर कार्रवाई की जाएगी।

इन वाहनों से टैक्स वसूला जाएगा। एक महीने से अधिक समय तक शहर में वाहन संचालित करने पर एक लग्जरी कार का 10 से 15 लाख रुपए तक टैक्स देना पड़ सकता है। इसके लिए आरटीओ की ओर से रेंटल कार का व्यापार करने वालों को पाबंद किया जा रहा है।

लग्जरी कारों की एडवांस बुकिंग

लग्जरी कारों की एडवांस बुकिंग कराई जा रही है। अक्टूबर-नवंबर के लिए अगस्त से ही बुकिंग हो गई थी। ऑन डिमांड जयपुर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लग्जरी कारें आ रही हैं। इसके लिए एप पर भी बुकिंग कराई जा रही है। इस बिजनेस के लिए आरटीओ की ओर से लाइसेंस दिया जाता है। शहर में 30 से अधिक रेंटल कार के लाइसेंस आरटीओ की ओर से दिए गए हैं।

10 हजार तक प्रति दिन किराया

शादी, पार्टी या रिश्तेदारी में आने-जाने और प्री वेडिंग सहित अन्य शूट के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल किया जाता है। यूं तो रेंट पर सामान्य कार भी उपलब्ध हैं, लेकिन लोग स्टेटस दिखाने के लिए लग्जरी कार रेंट पर ले रहे हैं। इसके लिए पांच से 10 हजार रुपए प्रति दिन का किराया भी दे रहे हैं।

