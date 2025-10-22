हरियाणा-पंजाब से लग्जरी कार जयपुर लाकर रेंट पर दे रहे, सावों के लिए हो रही एडवांस बुकिंग, जानिए एक दिन का किराया

लग्जरी कारों की एडवांस बुकिंग कराई जा रही है। अक्टूबर-नवंबर के लिए अगस्त से ही बुकिंग हो गई थी। ऑन डिमांड जयपुर में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से लग्जरी कारें आ रही हैं। इसके लिए एप पर भी बुकिंग कराई जा रही है। इस बिजनेस के लिए आरटीओ की ओर से लाइसेंस दिया जाता है। शहर में 30 से अधिक रेंटल कार के लाइसेंस आरटीओ की ओर से दिए गए हैं।