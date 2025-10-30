CM Bhajanlal: महाराणा प्रताप के घोड़े ‘चेतक’ को मिलेगी नई पहचान, सीएम भजनलाल ने राजस्थान टूरिज्म को लेकर किया बड़ा फैसला

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार विकास के साथ-साथ राज्य की समृद्ध विरासत और धार्मिक धरोहरों के संरक्षण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आस्था धामों, ऐतिहासिक स्थलों और पर्यटक सर्किट से जुड़े सभी विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए। साथ ही, ऐतिहासिक इमारतों के निर्माण एवं संरक्षण के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने के निर्देश भी दिए।