राजस्थान में बड़ा बदलाव: अब 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, शिविरा पंचांग में संशोधन की तैयारी

new academic calendar: जयपुर। शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रैल से प्रारंभ करने तथा शिविरा पंचांग में आवश्यक सुधार पर केंद्रित रहा।