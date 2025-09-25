राजस्थान में बड़ा बदलाव: अब 1 अप्रैल से शुरू होगा नया शैक्षणिक सत्र, शिविरा पंचांग में संशोधन की तैयारी

new academic calendar: जयपुर। शासन सचिव शिक्षा विभाग कृष्ण कुणाल की अध्यक्षता में गुरुवार को एक अति महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी शैक्षणिक सत्र को 1 अप्रैल से प्रारंभ करने तथा शिविरा पंचांग में आवश्यक सुधार पर केंद्रित रहा।
बैठक में प्रस्तावित शैक्षणिक सत्र के दौरान सामने आने वाली संभावित चुनौतियों, शैक्षणिक गतिविधियों के बेहतर संचालन तथा पंचांग में आवश्यक संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई।
इस अवसर पर राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त अनुपमा जोरवाल, निदेशक प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा सीताराम जाट, आरएससीईआरटी सदस्य सहित शिक्षा विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।