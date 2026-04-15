Jaipur Murder: जयपुर में पटाखे जलाने से रोका तो किया मर्डर, लाठी-सरियों और पत्थरों से पीट-पीटकर कर दी हत्या

थानाधिकारी सुरेश सिंह के अनुसार, सोमवार रात करीब 11 बजे विनोद अपनी कार से घर लौट रहा था। ध्वजा धारी मंदिर के पास पटाखा उसकी कार के पास आकर फटने पर उसने युवकों को सावधानी बरतने के लिए कहते हुए डांटा। इसी बात पर तैश में आए आरोपी युवकों ने उस पर हमला कर दिया । गंभीर हालत में उसे एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया । मृतक के खिलाफ भी पहले से चार-पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए और आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी हैं, वहीं क्षेत्र में निगरानी भी बढ़ा दी गई है।