न सरकारी नौकरी मिली, न निवेश का पैसा लौटा, जयपुर के पीड़ित ने बाड़मेर के जनसंपर्क अधिकारी पर दर्ज कराया धोखाधड़ी का केस

विकास ने प्रमोद की बातों में आकर 8 दिसंबर 2020 को चेक से 40 हजार रुपए ग्वार गम के शेयरों में निवेश किए। दो महीने बाद प्रमोद ने 80 हजार रुपए लौटाकर विश्वास जीत लिया। इसके बाद 25 फरवरी 2021 को विकास ने प्रमोद को नकद 5 लाख रुपए दिए। प्रमोद ने बताया कि एक अन्य व्यक्ति को भी इसी तरह डबल पैसे वापस करने हैं।