Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुंए का गुबार, लाखों का सामान जला

राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में फोम फैक्ट्री में आग लग गई। दमकल की 14 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। प्रारंभिक जांच में शॉर्ट सर्किट कारण माना जा रहा है।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Arvind Rao

Oct 10, 2025

Jhotwara Industrial Area

झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी आग (पत्रिका फाइल फोटो)

जयपुर: झोटवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार तड़के एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसने आसपास के इलाके में खलबली मचा दी। घटना की जानकारी सुबह करीब 5:30 बजे कंट्रोल रूम को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि चारों ओर धुंए का गुबार फैल गया और आसपास की अन्य फैक्ट्रियों व गोदामों में भी खतरे की स्थिति पैदा हो गई।


आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग ने झोटवाड़ा, बनीपार्क, बिंदायका और मानसरोवर फायर स्टेशन से 14 दमकल गाड़ियां मौके पर भेजीं। असिस्टेंट फायर ऑफिसर भंवर सिंह ने बताया, फोम की बड़ी मात्रा के कारण आग बार-बार भड़कती रही और इसे नियंत्रित करना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। दमकल कर्मियों ने करीब चार घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग को पूरी तरह नियंत्रित किया।


स्थानीय लोगों ने बताया कि आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के उद्योगों और गोदामों में काम कर रहे लोग डर के मारे बाहर निकल आए। समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी बड़े हादसे को टाल दिया। हालांकि, फैक्ट्री और उसमें रखे सामग्रियों के जलने से भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।


प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। पुलिस और दमकल विभाग मिलकर मामले की गहनता से जांच कर रहे हैं। फैक्ट्री मालिक आनंद का कहना है कि नुकसान का अनुमान अभी लगाया जा रहा है और सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।


इस घटना ने एक बार फिर इंडस्ट्रियल एरिया में सुरक्षा और अग्निशमन उपायों की अहमियत को उजागर किया है। ऐसे क्षेत्रों में फोम और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखने वाले उद्योगों को विशेष सुरक्षा मानक अपनाने चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके।

ये भी पढ़ें

SMS अस्पताल में जान-ईमान दोनों से खिलवाड़: जिस ट्रोमा सेंटर में हुई 6 लोगों की मौत, उसी के प्रभारी ने ली 1 लाख की घूस
जयपुर
Doctor Manish Agarwal

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

10 Oct 2025 09:34 am

Published on:

10 Oct 2025 09:25 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुंए का गुबार, लाखों का सामान जला

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

रेलवे का नया फैसला, जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदेभारत का गुरुग्राम स्टेशन पर आज से बदला समय

Railways New Decision Jodhpur-Delhi Cantt Vande Bharat timings changed from today at Gurugram station
जयपुर

SMS Hospital : नहीं डरे डॉ मनीष अग्रवाल, तीन दिन पहले प्रिंसिपल ने बनाई थी जांच कमेटी; मालूम था, फिर भी ली एक लाख रिश्वत

Doctor Manish Agarwal
जयपुर

जयपुर: JDA की इन वीरान कॉलोनियों में कोई नहीं बनाना चाह रहा घर, बिल्डर और डेवलपर्स हुए मालामाल

JDA Colony
जयपुर

Rajasthan Roadways: ड्राइवर-कंडक्टर के लिए नई गाइडलाइन, हर माह 3000KM बस चलाने पर ही मिलेगा वेतन

Rajasthan Roadways
जयपुर

Rajasthan : मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना में नया अपडेट, 2 बड़े संशोधन को वित्त विभाग की मंजूरी

Rajasthan Chief Minister Ayushman Accident Insurance Scheme New update Finance Department approves 2 major amendments
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.