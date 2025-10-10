जयपुर के झोटवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया में लगी भीषण आग, चारों ओर फैला धुंए का गुबार, लाखों का सामान जला

जयपुर: झोटवाड़ा थाना क्षेत्र स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में शुक्रवार तड़के एक फोम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसने आसपास के इलाके में खलबली मचा दी। घटना की जानकारी सुबह करीब 5:30 बजे कंट्रोल रूम को दी गई। आग इतनी भयानक थी कि चारों ओर धुंए का गुबार फैल गया और आसपास की अन्य फैक्ट्रियों व गोदामों में भी खतरे की स्थिति पैदा हो गई।