Jaipur Crime: महाकाल की शरण में जाकर छुपे नकल कराने वाले 2 इंजीनियर, महिला मित्र के घर प्लम्बर बनकर पहुंची टीम ने ऐसे किया गिरफ्तार

जयपुर में पुलिस के पकड़े जाने के डर से आरोपी वैष्णो देवी, उज्जैन में महाकाल मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर भगवान की शरण में पहुंच गए। दिल्ली में परिचित के ठिकानों पर भी फरारी काटी। आरोपियों ने खुद के मोबाइल घग्घर नदी में फेंक दिए और राहगीरों से मोबाइल मांगकर परिजन से संपर्क करते। टीम को गुरुग्राम में परमजीत की महिला मित्र की सूचना मिली।