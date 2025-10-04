Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Crime: महाकाल की शरण में जाकर छुपे नकल कराने वाले 2 इंजीनियर, महिला मित्र के घर प्लम्बर बनकर पहुंची टीम ने ऐसे किया गिरफ्तार

Rajasthan Paper Leak Case Update: झुंझुनूं के पिलानी स्थित लाडुंडा निवासी जोगेंद्र कुमार सिंह और हरियाणा के कुबेर एन्क्लेव कॉलोनी निवासी परमजीत कादयान को गिरफ्तार किया गया।

2 min read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 04, 2025

घुटनों के बल बैठे आरोपियों का फोटो: पत्रिका

Masterminds Of High-Tech Cheating In NSC Exam Gang Arrested: जयपुर के खातीपुरा स्थित हैरिटेज वायुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन परीक्षा में नकल के मामले में 25-25 हजार रुपए के इनामी दो आरोपियों को हरियाणा के गुरुग्राम से गुरुवार को गिरफ्तार किया गया।

एटीएस-एसओजी के एडीजी वी.के. सिंह ने बताया कि इसी वर्ष जनवरी में स्कूल में छापा मारकर कंप्यूटर रिमोट से पेपर सॉल्व किए जाने का पर्दाफाश हुआ था। इस संबंध में वैशाली नगर थाने में मामला दर्ज किया गया और तब 6 आरोपी मौके पर गिरफ्तार किए गए थे।

एडीजी सिंह ने बताया कि, झुंझुनूं के पिलानी स्थित लाडुंडा निवासी जोगेंद्र कुमार सिंह और हरियाणा के कुबेर एन्क्लेव कॉलोनी निवासी परमजीत कादयान को गिरफ्तार किया गया।

दोनों आरोपी इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर इंजीनियर हैं। परीक्षा की तैयारी के दौरान दोनों का दिल्ली में संपर्क हुआ। आरोपियों ने कंप्यूटर लैब में बैठकर परीक्षा दी और असफल होने पर दिल्ली और जयपुर में अलग-अलग स्थानों पर लैब खोलकर ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं में आब्जर्वर का काम शुरू किया।

दिल्ली से जयपुर आ गए

आरोपी दिल्ली के तिमारपुर में कंप्यूटर रिमोट से फर्जी तरीके से पेपर सॉल्व कराते थे। बाद में द्वारका क्षेत्र में भी नकल का काम किया। तिमारपुर थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद जयपुर को ठिकाना बनाया। जयपुर में वर्ष 2021 में अजमेर रोड पर रावत कॉलेज नाम से लैब खोली। छात्र अधिक होने पर मकान मालिक ने भवन खाली करवाया।

फिर मानसरोवर के रीको चौराहा पर गणेश कॉलेज नाम से लैब खोली और विभिन्न ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं संचालित कीं। एडीजी सिंह ने बताया कि आरोपियों ने परीक्षा पास करवाने के लिए अभ्यर्थियों और कोचिंग संचालकों से 1.5 लाख से 8 लाख रुपए तक वसूले। आरोपियों ने फर्जीवाड़े से अभ्यर्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में पास करवाना कबूला है।

फरारी के दौरान वैष्णो देवी, महाकाल गए

जयपुर में पुलिस के पकड़े जाने के डर से आरोपी वैष्णो देवी, उज्जैन में महाकाल मंदिर और अन्य धार्मिक स्थलों पर भगवान की शरण में पहुंच गए। दिल्ली में परिचित के ठिकानों पर भी फरारी काटी। आरोपियों ने खुद के मोबाइल घग्घर नदी में फेंक दिए और राहगीरों से मोबाइल मांगकर परिजन से संपर्क करते। टीम को गुरुग्राम में परमजीत की महिला मित्र की सूचना मिली।

प्लम्बर बनकर पकड़ा

टीम प्लम्बर बनकर पानी का रिसाव होने का हवाला देकर परमजीत की महिला मित्र के फ्लैट पर पहुंची। फ्लैट के बाहर महिला मित्र के पति के रूप में परमजीत का नाम भी लिखा था। प्लम्बर बनकर पहुंचे जवानों से इशारा मिलते ही पहले से तैनात टीम के सदस्यों ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया।

ये भी पढ़ें

जयपुर: JDA का सीमा क्षेत्र बढ़ा, 693 नए राजस्व गांव जोड़े, अधिसूचना जारी, देखें लिस्ट
जयपुर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

04 Oct 2025 08:33 am

Published on:

04 Oct 2025 08:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Crime: महाकाल की शरण में जाकर छुपे नकल कराने वाले 2 इंजीनियर, महिला मित्र के घर प्लम्बर बनकर पहुंची टीम ने ऐसे किया गिरफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Update : राजस्थान के 3 जिलों में 2 घंटे में बारिश का अनुमान, मौसम विभाग का येलो अलर्ट जारी

Weather Update Meteorological Department issues Yellow Alert Today in 2 hours Rajasthan 3 districts of Rain forecast
जयपुर

बेडरूम में अचानक पड़ा छापा, अंडरवियर में ही पकड़ा गया प्रेमी, डरावना सच जानकर रोने लगी प्रेमिका…

जयपुर

Rajasthan: धार्मिक आस्था का मुद्दा उठने पर केंद्र सरकार ने लिया यू-टर्न, बाजार में नहीं आएंगे मांसाहारी टमाटर-आलू

Non-vegetarian-tomatoes
जयपुर

SMS Hospital: अंतिम संस्कार के समय बेटे को इस हाल में देखकर चौंक गए परिजन, पिता बोले ‘डॉक्टर के साथ मिलकर बेच दी आंखें…’

जयपुर

Rajasthan: गृहमंत्री अमित शाह 13 अक्टूबर को आएंगे राजस्थान, जानें क्या होगा पूरा कार्यक्रम

amit shah
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.