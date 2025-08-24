Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून हुआ खतरनाक ! अगले 2 घंटे में भारी बारिश, बिजली-तूफान की चेतावनी

Rajasthan Monsoon Heavy Rain Alert: राजस्थान में मानसून की बरसात का दौर जारी है और पिछले चौबीस घंटो में दौसा में अत्यंत भारी वर्षा दर्ज की गई है। वहीं अन्य कई जिलों में अतिभारी एवं भारी वर्षा हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सुबह साढ़े आठ बजे तक प्रदेश में सर्वाधिक 285 मिलीमीटर वर्षा दौसा में दर्ज की गई है।
इस दौरान अलवर, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर एवं टोंक जिलों में अतिभारी और उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, प्रतापगढ़, भरतपुर, नागौर, अजमेर जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश दर्ज की गई।
इस बीच मौसम विभाग ने बारिश की नई चेतावनी जारी की है। विभाग के अनुसार आगामी 2 घंटों के भीतर अलवर, झुंझुनूं, नागौर, चूरू, बीकानेर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान एक-दो दौर भारी बारिश का भी आ सकता है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं श्रीगंगानगर, टोंक, सवाईमाधोपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, भरतपुर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, जोधपुर, पाली, धौलपुर, करौली और आस-पास के क्षेत्रों में हल्की बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवा चल सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंट रह सकती है। विभाग ने इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है।
वहीं राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटे में जयपुर एयरपोर्ट स्थित मौसम वेधशाला में 89 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश से प्रभावित जिलों में प्रशासन एवं पुलिस राहत टीमों के साथ राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।
उधर जयपुर जिला प्रशासन ने बताया कि जयपुर में जारी बरसात के दौर में किसी भी आपदा के प्रबंधन के लिए जयपुर जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद है और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन की 46 टीमें फील्ड में तैनात हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जल भराव क्षेत्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर स्वयं प्रभावित इलाकों एवं जल भराव के क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।