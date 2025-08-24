Rajasthan Rain: राजस्थान में मानसून हुआ खतरनाक ! अगले 2 घंटे में भारी बारिश, बिजली-तूफान की चेतावनी

उधर जयपुर जिला प्रशासन ने बताया कि जयपुर में जारी बरसात के दौर में किसी भी आपदा के प्रबंधन के लिए जयपुर जिला प्रशासन की टीम मुस्तैद है और जिला कलक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। सोनी के निर्देश पर जिला प्रशासन की 46 टीमें फील्ड में तैनात हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारियों को जल भराव क्षेत्रों के निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलक्टर स्वयं प्रभावित इलाकों एवं जल भराव के क्षेत्रों का निरीक्षण कर रहे हैं।