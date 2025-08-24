Sawai Madhopur Heavy Rain: भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों से कटा संपर्क, ये मुख्य सड़क मार्ग बंद

1. चौथकाबरवाड़ा शिवाड़ वाया जयपुर मार्ग।

2. गंगापुरसिटी-सवाईमाधोपुर मार्ग बहतेड़ मोरेल नदी में कटाव के बाद बंद।

3. सवाईमाधोपुर-करौली को जोड़ने वाला मुय मार्ग भूरी पहाड़ी रपट टूटने से पहले से है बंद।

4. सवाईमाधोपुर-करौली जिलों को जोड़ने वाला मलारना डूंगर-हाड़ौती मुख्य मार्ग श्यामोली मोरेल नदी में पानी बढ़ने से बंद।

5. गंगापुरसिटी-हिण्डौन मार्ग कटकड़ कॉज-वे पर पानी आने से बंद।

6. बोदल पुलिया टूटने से सवाईमाधोपुर-खण्डार-श्योपुर मार्ग बंद।