Sawai Madhopur Heavy Rain: भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई जिलों से कटा संपर्क, ये मुख्य सड़क मार्ग बंद

Heavy Rain In Sawai Madhopur: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए है। बारिश के चलते कई सड़क मार्ग बाधित है। वहीं, कई गांव व कॉलोनियां जलमग्न हैं। बारिश के चलते जिलेभर सभी छोटे-बड़े तालाबों में पानी ओवरफ्लो होने से निचले इलाकों की बस्तियों में पानी भर गया।
मोरेल नदी रौद्र रूप से बह रही है। इससे भाड़ौती-मथुरा मेगा हाइवे पर बहतेड़ मोरेल नदी के बीच डामर सड़क में कटाव लग गया। पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए कंटीली झाड़ी लगाकर मार्ग पर आवागमन बंद किया। थानाधिकारी जितेंद्र कुमार सोलंकी ने बताया कि पानी के बहाव से डामर सड़क का हिस्सा खिसक गया।
उधर, निगोह नदी में उफान से मलारना डूंगर से मलारना स्टेशन सड़क मार्ग शनिवार को भी बंद रहा। बनास नदी ओलवाड़ा रपट पर पानी बढ़ने से मलारना स्टेशन से सवाईमाधोपुर सड़क मार्ग भी बंद है। इनके अलावा दर्जनों लिंक सड़कों पर आवागमन ठप है।
1. चौथकाबरवाड़ा शिवाड़ वाया जयपुर मार्ग।
2. गंगापुरसिटी-सवाईमाधोपुर मार्ग बहतेड़ मोरेल नदी में कटाव के बाद बंद।
3. सवाईमाधोपुर-करौली को जोड़ने वाला मुय मार्ग भूरी पहाड़ी रपट टूटने से पहले से है बंद।
4. सवाईमाधोपुर-करौली जिलों को जोड़ने वाला मलारना डूंगर-हाड़ौती मुख्य मार्ग श्यामोली मोरेल नदी में पानी बढ़ने से बंद।
5. गंगापुरसिटी-हिण्डौन मार्ग कटकड़ कॉज-वे पर पानी आने से बंद।
6. बोदल पुलिया टूटने से सवाईमाधोपुर-खण्डार-श्योपुर मार्ग बंद।
लगातार बारिश से कुशालीदर्रा नाला उफान पर होने से कुशालीदर्रा दरवाजे के पास टोंक चिरगांव राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाने से अब कुशालीदर्रा तिराहे होकर बूंदी जाने वाला रास्ता भी बाधित हो गया है। वहीं बोदल से लहसोड़ा, रामपुरा,चितारा पंचायतों के विभिन्न गांवों का सम्पर्क भी जिला मुख्यालय से कट गया है।