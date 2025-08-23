Rajasthan Heavy Rain: सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश का कहर, 11 बांध लबालब, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

जिला मुख्यालय पर शनिवार को अल सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया, जो दोपहर साढ़े 12 बजे तक चलता रहा। इसके बाद भी रूक-रूक कर बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश से जगह-जगह जलभराव की समस्या रही। इससे वाहन चालकों व लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ी। उधर, तेज बारिश के चलते लगातार दूसरे दिन भी पहलीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का अवकाश रहा। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।