सवाई माधोपुर

Rajasthan Heavy Rain: सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश का कहर, 11 बांध लबालब, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

Rajasthan Heavy Rain: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश से जन जीवन एक बार फिर अस्त-व्यस्त हो गया है। जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट-

सवाई माधोपुर

Santosh Trivedi

Aug 23, 2025

Photo- Patrika

Rajasthan Sawai Madhopur Heavy Rain: राजस्थान के सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश से जन जीवन एक बार फिर अस्त-व्यस्त हो गया है। बारिश से कई सड़क मार्गों का सम्पर्क कट गया तो कई गांव व कॉलोलियां जलमग्न हो गई। वहीं कई नदी-नाले उफान पर रहे। तेज बारिश से कई घरों में पानी भर गया। ऐसे में बारिश थमने के बाद लोग दिनभर पानी की निकासी में जुटे रहे।

जिला मुख्यालय पर शनिवार को अल सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया, जो दोपहर साढ़े 12 बजे तक चलता रहा। इसके बाद भी रूक-रूक कर बारिश होती रही। मूसलाधार बारिश से जगह-जगह जलभराव की समस्या रही। इससे वाहन चालकों व लोगों को आवाजाही में परेशानी झेलनी पड़ी। उधर, तेज बारिश के चलते लगातार दूसरे दिन भी पहलीं से बारहवीं कक्षा के विद्यार्थियों का अवकाश रहा। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

पांचोलास में सर्वाधिक, बामनवास में सबसे कम बारिश

जल संसाधन विभाग के अनुसार सुबह आठ बजे तक जिले के पांचोलास में सर्वाधिक 175 एमएम बारिश दर्ज की। इसके बाद मलारना डूंगर में 158 एवं ढील बांध में 152 एमएम बारिश हुई। वहीं बामनवास तहसील में सबसे कम 12 एमएम बारिश हुई। उधर, बारिश से जिले के 11 बांध पूरी तरह से ओवरफ्लो हो गए है। जल संसाधन विभाग के 18 बांधों में से वर्तमान में 11 बांधों पर चादर चल रही है।

सिविल लाइन में टूटे पेड़, हादसा टला

जिला मुख्यालय पर शनिवार सुबह से मूसलाधार बारिश हुई। इससे सिविल लाइन में अलग-अलग जगहों पर दो विशालकाय पेड़ टूटकर गिर गए। इससे कुछ देर तक रास्ता बाधित रहा। हालांकि बाद में नगरपरिषद की टीम ने दोनों पेड़ो को हटवाकर रास्ते को चालू कराया। पेड़ टूटकर गिरने के दौरान आसपास कोई नहीं था अन्यथा बड़ा हादसा घटित हो सकता था।

जिले में कहां-कितनी बारिश


रैनगेज स्टेशन- बारिश (एमएम)
ढील बांध- 152
मानसरोवर- 51
देवपुरा- 63
पांचोलास- 175
खण्डार- 37
भाड़ौती- 85
सवाईमाधोपुर मानटाउन- 69
सवाईमाधोपुर तहसील- 75
खण्डार तहसील- 50
चौथकाबरवाड़ा- 89
बामनवास- 12
मलारना डूंगर- 158
बौंली- 80
मित्रपुरा- 144
गंगापुरसिटी- 16
वजीरपुर- 32
तलावड़ा- 78

Published on:

23 Aug 2025 06:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Rajasthan Heavy Rain: सवाईमाधोपुर जिले में भारी बारिश का कहर, 11 बांध लबालब, जानिए मौसम विभाग का ताजा अपडेट

