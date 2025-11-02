Patrika LogoSwitch to English

IMD Rain : मौसम विभाग का Prediction, 3 नवंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट

IMD Rain : मौसम विभाग का नया पूर्वानुमान है कि कल 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। जिस वजह से राजस्थान के कई जिलों में एक बार फिर हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 02, 2025

Meteorological Department Prediction western disturbance active on 3 November Rajasthan these districts rain alerts

जयपुर का मौसम। फोटो - मदन मोहन मारवाल

IMD Rain : राजस्थान में इस बार नवंबर माह में सर्दी का मिजाज कुछ अलग तरह का रहेगा। मौसम विभाग के Prediction के अनुसार राजस्थान में कल 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। जिस वजह से राजस्थान के कई जिलों में हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के नए अपडेट के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा है।

3 नवंबर से नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय

जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार अरब सागर की खाड़ी में बना अवदाब कमजोर होकर वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में परिवर्तित हो गया है। 3 नवंबर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से एक बार पुन: जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

इन जिलों में हल्की-मध्यम बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को जिन जिलों में बारिश की संभावना है, उनमें बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्र​तापगढ़, राजसमंद, सलूंबर, सिरोही, उदयपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, पाली और फलौदी जिले शामिल है।

चित्तौड़गढ़ में 1 मिमी बारिश दर्ज, बाड़मेर में रहा अधिकतम तापमान

मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे में एक से दो जिलों में हल्की बूंदाबांदी होने साथ ही कुछ जगहों पर तेज धूप भी रही। राज्य में मौसम मुख्यत: शुष्क रहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में केवल एक स्थान पर 1 मिमी बारिश दर्ज की गई। साथ ही राजस्थान में अधिकतम तापमान बाड़मेर में 35.9 डिग्री जबकि न्यूनतम तापमान नागौर में 12.5 डिग्री दर्ज किया गया।

नवंबर माह में अधिकांश हिस्सों में रहेगा न्यूनतम तापमान सामान्य

मौसम विभाग के अनुसार नवंबर माह के दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य तथा उत्तर-पश्चिमी भागों में सामान्य से कम दर्ज होने की संभावना है।

जयपुर का आज का मौसम ठंडा-गरम

जयपुर का मौसम, आज सुबह ठंडा था। हल्की हवाएं चल रहीं थी। पर जैसे-जैसे वक्त बीता मौसम में कुछ गर्मी आने लगी। सूरज के साथ आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। पर दोपहर के वक्त सूरज पूरी तरह से निकल आया है। दोपहर 2 बजे जयपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल यानि 1 नवंबर को जयपुर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था।

02 Nov 2025 02:05 pm

