IMD Rain : मौसम विभाग का Prediction, 3 नवंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान के इन जिलों में बारिश का अलर्ट

जयपुर का मौसम, आज सुबह ठंडा था। हल्की हवाएं चल रहीं थी। पर जैसे-जैसे वक्त बीता मौसम में कुछ गर्मी आने लगी। सूरज के साथ आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे। पर दोपहर के वक्त सूरज पूरी तरह से निकल आया है। दोपहर 2 बजे जयपुर का तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल यानि 1 नवंबर को जयपुर का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस था।