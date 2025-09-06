IMD Red Alert : दक्षिण राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट, जानें 7-8-9 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार उपरोक्त के प्रभाव से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश (>240M.M.) होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 8 सितंबर से गिरावट होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कही तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है।