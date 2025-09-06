Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

IMD Red Alert : दक्षिण राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट, जानें 7-8-9 सितंबर को कैसा रहेगा मौसम

IMD Red Alert : मौसम विभाग के अनुसार 6-7 सितंबर को दक्षिण राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। जानें 8-9 सितंबर को कैसा मौसम रहेगा।

जयपुर

Sanjay Kumar Srivastava

Sep 06, 2025

Meteorological Department Red Alert Today South Rajasthan Very Heavy Rain know what weather on 7-8-9 September
फाइल फोटो पत्रिका

IMD Red Alert : मौसम विभाग के अनुसार 6-7 सितंबर को दक्षिण राजस्थान में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट है। वेल मार्क लो-प्रेशर आज दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान के ऊपर अवस्थित है। इसकी धीरे-धीरे दक्षिण-पश्चिम राजस्थान व आस-पास गुजरात क्षेत्र की ओर आगे बढ़ाने तथा आगामी 24 घंटे में तीव्र होकर अवदाब में परिवर्तित होने की प्रबल संभावना है।

उदयपुर व जोधपुर संभाग में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार उपरोक्त के प्रभाव से 6-7 सितंबर के दौरान उदयपुर व जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से अति भारी बारिश व कहीं-कहीं अत्यंत भारी बारिश (>240M.M.) होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर संभाग को छोड़कर शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में 8 सितंबर से गिरावट होने की प्रबल संभावना है। इस दौरान अजमेर, बीकानेर, कोटा, जयपुर व भरतपुर संभाग के कुछ भागों में माध्यम से कही तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है।

8-9 सितंबर कैसा रहेगा मौसम जानें

मौसम विभाग के अनुसार 8-9 सितंबर को जोधपुर संभाग के आस-पास के जिलों में कहीं भारी, अतिभारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है।

जयपुर में रिमझिम बारिश ​की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार आज 6 सितम्बर को जयपुर में दोपहर 2 बजे तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वैसे जयपुर का आज दिन में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के नए अलर्ट के अनुसार देर रात तक बारिश संभव है। बीच-बीच में रिमझिम बारिश भी हो सकती है।

06 Sept 2025 02:32 pm

