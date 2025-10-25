मनरेगा श्रमिकों के लिए जरूरी खबर: 31 अक्टूबर से पहले निपटा लें यह काम

जयपुर/ तूंगा (देवगांव)। तूंगा पंचायत समिति सहित राजस्थान की सभी ग्राम पंचायतों में मनरेगा जॉब कार्डधारियों के लिए अब ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया है। जिला परिषद ने सभी पंचायतों को निर्देश जारी कर कहा कि 31 अक्टूबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाए, अन्यथा जिन श्रमिकों की ई-केवाईसी अधूरी होगी, उनके भुगतान रोक दिए जाएंगे।