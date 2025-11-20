माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट से साफ, जिनका काम दिमाग से है, उनके लिए AI सुपरपावर

AI impact on jobs: नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI ) तेजी से दुनिया बदल रहा है, लेकिन क्या यह आपकी नौकरी की जगह ले लेगा? माइक्रोसॉफ्ट की ताजा रिसर्च रिपोर्ट "Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI" में 2 लाख से ज़्यादा गुमनाम बातचीतों का विश्लेषण करके बताया गया है कि एआई नौकरियों को 'खतरे' में नहीं डाल रहा, बल्कि उनमें मददगार भूमिका निभा रहा है। जुलाई 2025 में जारी इस रिपोर्ट में एआई की 'लागूता स्कोर' (applicability score) रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट बिंग को-पायलट (अब को-पायलट) के साथ अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की 2 लाख बातचीतों का अध्ययन किया गया। O*NET डेटाबेस के 332 कार्य गतिविधियों (IWAs) पर आधारित यह विश्लेषण बताता है कि उपयोगकर्ता एआई से सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने, लेखन-संपादन और संचार के लिए मदद लेते हैं। वहीं एआई की मुख्य क्रियाएं सलाह देना, शिक्षण और सहायता प्रदान करना हैं। उच्च स्कोर वाली नौकरियां मुख्य रूप से ज्ञान-आधारित हैं, जैसे कंप्यूटर, गणित, बिक्री और कार्यालय सहायता।