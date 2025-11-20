माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट से साफ, जिनका काम दिमाग से है, उनके लिए AI सुपरपावर

AI impact on jobs: नई दिल्ली. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ( AI ) तेजी से दुनिया बदल रहा है, लेकिन क्या यह आपकी नौकरी की जगह ले लेगा? माइक्रोसॉफ्ट की ताजा रिसर्च रिपोर्ट "Working with AI: Measuring the Occupational Implications of Generative AI" में 2 लाख से ज़्यादा गुमनाम बातचीतों का विश्लेषण करके बताया गया है कि एआई नौकरियों को 'खतरे' में नहीं डाल रहा, बल्कि उनमें मददगार भूमिका निभा रहा है। जुलाई 2025 में जारी इस रिपोर्ट में एआई की 'लागूता स्कोर' (applicability score) रिपोर्ट में माइक्रोसॉफ्ट बिंग को-पायलट (अब को-पायलट) के साथ अमेरिकी उपयोगकर्ताओं की 2 लाख बातचीतों का अध्ययन किया गया। O*NET डेटाबेस के 332 कार्य गतिविधियों (IWAs) पर आधारित यह विश्लेषण बताता है कि उपयोगकर्ता एआई से सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने, लेखन-संपादन और संचार के लिए मदद लेते हैं। वहीं एआई की मुख्य क्रियाएं सलाह देना, शिक्षण और सहायता प्रदान करना हैं। उच्च स्कोर वाली नौकरियां मुख्य रूप से ज्ञान-आधारित हैं, जैसे कंप्यूटर, गणित, बिक्री और कार्यालय सहायता।
AI के आधार पर टॉप 40 नौकरियों की लिस्ट दी गई है, जहां एआई का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं यह स्कोर उपयोग और सफलता मापता है, न कि नौकरी खोने का जोखिम।
साधारण शब्दों में समझे एआई हमारी नौकरी छीनने नहीं आ रहा, बल्कि तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट बनकर आया है। जिनका काम लिखना, पढऩा, सोचना, बोलना है एआई उनका बहुत बड़ा हेल्पर बन गया है। इनकी सैलरी और वैल्यू बढ़ रही है, घट नहीं रही।
इसके साथ ही जिनका काम हाथ से करना, शरीर से मेहनत है अभी एआई इनको छू भी नहीं पा रहा।एआई से सबसे ज़्यादा प्रभावित टॉप 10 नौकरियां
रैैंक नौकरी
1 अनुवादक
2 इतिहासकार
3 रिटेल ब्रायर्स
4 लेखक
5 सॉफ्टवेयर डेवलपर
6 वेब डेवलपर
7 प्रोग्रामर
8 फंडरेजर
9 पीआर विशेषज्ञ
10 विज्ञापन सेल्स
ये नौकरियां एआई से 40-50 प्रतिशत तक कार्यों में मदद ले रही हैं, जैसे अनुवाद, रिसर्च या कंटेंट क्रिएशन। लेकिन रिपोर्ट स्पष्ट करती है एआई 'कोच' की तरह काम कर रहा है, न कि रिप्लेसमेंट।
रैंक नौकरी
31 रक्त संग्राहक
32 नर्सिंग सहायक
33 खतरनाक सामग्री हटाने वाले
34 पेंटर
35 रूफर/छत लगाने वाले
36 मेड्स/हाउसकिपिंग क्लीनर्स
37 मशीन ऑपरेटर
38 ग्राउंड्स रखरखाव
39 जेनिटर/क्लीनर्स
40 लैंडस्केपिंग मजदूर
ये शारीरिक, मेडिकल या मैनुअल काम वाली नौकरियां हैं, जहां एआई की पहुंच सीमित है। रिपोर्ट में पाया गया कि उच्च वेतन और शिक्षा वाली नौकरियां थोड़ा ज्यादा प्रभावित हैं, लेकिन कुल मिलाकर एआई उत्पादकता बढ़ा रहा है।
माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, यह रिपोर्ट एआई को 'ऑगमेंटेशन' (सहायता) के रूप में देखने पर जोर देती है, न कि ऑटोमेशन। भविष्य में एआई नई नौकरियां भी पैदा करेगा। युवाओं के लिए संदेश साफ: एआई सीखो, तो नौकरी मजबूत होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग