राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मंत्री झाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान, जानें क्या कुछ कहा

कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला लिखवाते समय महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद से पूछा कि पंचायत-निकाय चुनाव किस तारीख तक करा लिए जाएंगे, इस पर महाधिवक्ता जवाब नहीं दे पाए तो कोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकार कब तक चुनाव लटकाए रखना चाहती है। महाधिवक्ता ने जवाब में कहा कि जल्द चुनाव करा लिए जाएंगे। इस पर कोर्ट ने 31 मार्च तक चुनाव कराने के निर्देश दिए, जिस पर महाधिवक्ता व अन्य अधिवक्ताओं ने कहा कि मार्च में बोर्ड परीक्षाएं होने के कारण चुनाव कराया जाना संभव नहीं हो पाएगा। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि हम 15 दिन अधिक दे सकते हैं, सरकार 15 अप्रेल तक हर हाल में पंचायत-निकाय चुनाव करवा ले। साथ ही कहा कि तीन सदस्यीय राज्य स्तरीय कमेटी के जरिए परिसीमन का कार्य कराए। कमेटी कलक्टर की ओर से भेजे गए प्रस्ताव पर कार्रवाई करे।