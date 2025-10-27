Rajasthan: किरोड़ीलाल मीणा बोले- रामलाल ने फड़वाए थे मेरे कपड़े; मंच से पूर्व विधायक शर्मा ने दिया ऐसा जवाब फूट पड़ी हंसी

कार्यक्रम को संबोधित करते मंत्री किरोड़ी मीना। फोटो: पत्रिका
जयपुर। कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि राधास्वामीबाग चौराहा से पूर्व विधायक रामलाल शर्मा उनके साथ गाड़ी में बैठकर आ रहे थे, तब पूर्व विधायक ने कहा कि साहब, आप चुनाव में आ जाते तो मैं एमएलए बन जाता, जिस पर मैंने (किरोड़ीलाल मीणा) ने कहा रामलालजी मैं जब यहां पर आया था, तब आपने भी मेरे कपड़े फड़वा दिए थे। इस पर मंच से पूर्व विधायक शर्मा ने कहा कि साहब, उस दौरान तो सरकार कांग्रेस की थी। इस दौरान मंच पर हंसी का माहौल हो गया।
कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा चौमूं में राजस्थान आदिवासी मीणा सेवा संघ के मीणा समाज सभा भवन का लोकार्पण, भामाशाह सम्मान व भूमिदाता की प्रतिमा अनावरण समारोह के दौरान कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नकली बीज, खाद, कीटनाशक बनाने वालों पर कार्रवाई जारी है।
उन्होंने कहा कि किसानों को उत्तम खाद दिलाऊ, उत्तम बीज दिलाऊ और उत्तम कीड़े मारने की दवाई दिलाऊ हर किसान के घर तक खाद पहुंचाने की जिम्मेदारी उनकी है। उन्होंने कहा कि नकली खाद बनाने वाले 72 लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए और 22 के लाइसेंस निरस्त किए। प्रधानमंत्री से मिलने जा जाऊंगा और केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनवाएंगे ताकि नकली खाद बनाकर किसानों को बेचने की कोई हिम्मत नहीं करे।
विधायक डॉ.शिखा मील बराला ने समाज भवन के विकास के लिए विधायक कोटे से 21 लाख रुपए देने के घोषणा की। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने सभा भवन के लिए एक बोरिंग एवं अपनी दो माह की पेंशन देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री डॉ. कन्हैयालाल मीणा ने समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। यूजीसी के पूर्व सचिव डॉ. चंद्रशेखर मीना, जनजाति विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. एसएम झरवाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भूमिदाता बिदामी देवी एवं इनके पुत्रों और आर्थिक सहयोग करने वाले 324 भामाशाहों को सम्मानित किया गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग