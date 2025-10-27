Rajasthan: किरोड़ीलाल मीणा बोले- रामलाल ने फड़वाए थे मेरे कपड़े; मंच से पूर्व विधायक शर्मा ने दिया ऐसा जवाब फूट पड़ी हंसी

विधायक डॉ.शिखा मील बराला ने समाज भवन के विकास के लिए विधायक कोटे से 21 लाख रुपए देने के घोषणा की। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने सभा भवन के लिए एक बोरिंग एवं अपनी दो माह की पेंशन देने की घोषणा की। पूर्व मंत्री डॉ. कन्हैयालाल मीणा ने समाज को एकजुट रहने का संदेश दिया। यूजीसी के पूर्व सचिव डॉ. चंद्रशेखर मीना, जनजाति विश्वविद्यालय के चांसलर डॉ. एसएम झरवाल ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाज की भूमिका विषय पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में भूमिदाता बिदामी देवी एवं इनके पुत्रों और आर्थिक सहयोग करने वाले 324 भामाशाहों को सम्मानित किया गया।