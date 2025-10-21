Rape: परिचित ने किया नाबालिग से बलात्कार, जलमहल दिखाने के बहाने से ले गया और होटल में ले जाकर की जबरदस्ती

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Minor Girl Rape Case: जयपुर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक किशोरी के साथ उसी के एक परिचित युवक ने विश्वासघात करते हुए बलात्कार किया। आरोपी ने किशोरी को जलमहल दिखाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और फिर उसे होटल में बंधक बनाकर जबरन रेप किया।
पुलिस के अनुसार पीड़िता की पिता ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। युवक ने बताया कि आरोपी का उनके घर आना-जाना पहले से था जिससे बेटी भी उसे जानती थी। इसी नजदीकी का फायदा उठाकर 18 अक्टूबर को युवक उनके घर पहुंचा और नाबालिग को बहला-फुसलाकर बाहर ले गया। उसने कहा कि वह उसे जलमहल घुमाने ले जाएगा।
परिजनों को लगा कि वह जान-पहचान का है इसलिए किशोरी के साथ जाने में उन्हें कोई खतरा नहीं लगा लेकिन युवक किशोरी को सीधा एक होटल में ले गया। वहां एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और किशोरी के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।
घटना के बाद शाम करीब 6 बजे युवक ने उसे घर के पास छोड़कर भाग गया। घर पहुंची किशोरी घबराई और डरी-सहमी थी। पिता ने जब कारण पूछा तो उसने पूरी आपबीती बताई। इसके बाद परिवार थाने पहुंचा और आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।
कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
