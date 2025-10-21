Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Rape: परिचित ने किया नाबालिग से बलात्कार, जलमहल दिखाने के बहाने से ले गया और होटल में ले जाकर की जबरदस्ती

Jaipur News: युवक किशोरी को सीधा एक होटल में ले गया। वहां एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और किशोरी के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Akshita Deora

Oct 21, 2025

Rape Case

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Minor Girl Rape Case: जयपुर में एक शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है जिसमें एक किशोरी के साथ उसी के एक परिचित युवक ने विश्वासघात करते हुए बलात्कार किया। आरोपी ने किशोरी को जलमहल दिखाने का लालच देकर अपने साथ ले गया और फिर उसे होटल में बंधक बनाकर जबरन रेप किया।

पुलिस के अनुसार पीड़िता की पिता ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। युवक ने बताया कि आरोपी का उनके घर आना-जाना पहले से था जिससे बेटी भी उसे जानती थी। इसी नजदीकी का फायदा उठाकर 18 अक्टूबर को युवक उनके घर पहुंचा और नाबालिग को बहला-फुसलाकर बाहर ले गया। उसने कहा कि वह उसे जलमहल घुमाने ले जाएगा।

परिजनों को लगा कि वह जान-पहचान का है इसलिए किशोरी के साथ जाने में उन्हें कोई खतरा नहीं लगा लेकिन युवक किशोरी को सीधा एक होटल में ले गया। वहां एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया और किशोरी के मना करने पर भी उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। किशोरी ने विरोध किया तो युवक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी।

घटना के बाद शाम करीब 6 बजे युवक ने उसे घर के पास छोड़कर भाग गया। घर पहुंची किशोरी घबराई और डरी-सहमी थी। पिता ने जब कारण पूछा तो उसने पूरी आपबीती बताई। इसके बाद परिवार थाने पहुंचा और आरोपी युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की।

कोतवाली पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बलात्कार और पोक्सो एक्ट की गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

Lawrence vs Rohit: ‘धरती के किसी भी कोने में छिप जाओ, छोड़ेंगे नहीं’, हरी बॉक्सर पर हमले की रोहित गोदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी
जयपुर
Lawrence Bishnoi vs Rohit Godara

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Oct 2025 11:04 am

Published on:

21 Oct 2025 11:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rape: परिचित ने किया नाबालिग से बलात्कार, जलमहल दिखाने के बहाने से ले गया और होटल में ले जाकर की जबरदस्ती

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Govardhan Puja 2025: राजस्थान में आज या कल कब है गोवर्धन पूजा? जान लीजिए सही तारीख

Govardhan Puja
जयपुर

IMD: राजस्थान में मौसम ने बदली करवट, एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से बढ़ेगी ठंड, जानें मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट

Rajasthan Winter
जयपुर

रेलवे का मेगा ट्रैफिक ब्लॉक, जयपुर जंक्शन पर 48 ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित; इन 18 ट्रेनों का बदलेगा रूट

Mega-Traffic-Block
जयपुर

Rajasthan Weather:गुलाबी सर्दी के साथ सुहावने मौसम में दीपोत्सव पर्व का उल्लास दोगुना, आतिशबाजी से आसमां में छाया धुआं

जयपुर

Sms Hospital Jaipur: डॉक्टरों की वीआरएस के लिए कतार, सीनियर फैकल्टी भी नौकरी छोड़ने की तैयारी में

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.