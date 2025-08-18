VIDEO: ‘वंदे मातरम’ नहीं बोलने पर एक व्यक्ति पर भड़के MLA बालमुकुंदाचार्य, बोले- दूसरी दुनिया से आए हो क्या?

जयपुर के वैशाली नगर के एक निजी होटल में नेशनल स्कूल टीचर अवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस समारोह में बालमुकुंदाचार्य ने मंच से अपनी बात रखते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, विधायक का आरोप था कि वह व्यक्ति 'भारत माता की जय और वंदे मातरम' नहीं बोल रहा था। जिसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को खड़ा करके जय बोलने के लिए कहा। लेकिन सभास्थल में मौजूद उस व्यक्ति ने नारे नहीं लगाए। यह देख बालमुकुंद उससे पूछताछ करने लगे।