VIDEO: ‘वंदे मातरम’ नहीं बोलने पर एक व्यक्ति पर भड़के MLA बालमुकुंदाचार्य, बोले- दूसरी दुनिया से आए हो क्या?

जयपुर की हवामहल विधानसभा सीट से विधायक बालमुकुंदाचार्य अपने बयानों से अक्सर चर्चा में बने रहते है। इसी कड़ी में जयपुर के वैशाली नगर के एक निजी होटल में नेशनल स्कूल टीचर अवॉर्ड कार्यक्रम में एक व्यक्ति से उलझ गए और उससे पूछा कि क्या वह इस देश का निवासी नहीं है? जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
जयपुर के वैशाली नगर के एक निजी होटल में नेशनल स्कूल टीचर अवॉर्ड कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस समारोह में बालमुकुंदाचार्य ने मंच से अपनी बात रखते हुए भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। तभी उन्हें एक व्यक्ति दिखाई पड़ा, विधायक का आरोप था कि वह व्यक्ति 'भारत माता की जय और वंदे मातरम' नहीं बोल रहा था। जिसके बाद उन्होंने उस व्यक्ति को खड़ा करके जय बोलने के लिए कहा। लेकिन सभास्थल में मौजूद उस व्यक्ति ने नारे नहीं लगाए। यह देख बालमुकुंद उससे पूछताछ करने लगे।
विधायक बालमुकुंदाचार्य ने कहा- ये कौन लोग हैं? वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि बालमुकुंद अचानक रुक कर उस व्यक्ति को खड़ा होने के लिए कहते हैं, और उससे पूछते हैं। 'भाई साहब बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए हो क्या? वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है?' वह व्यक्ति कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वह नारे नहीं लगाता। इस पर बालमुकुंदाचार्य आयोजकों से पूछते हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं?