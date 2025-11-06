जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल, ईयरफोन लगाकर बात करते थे 3 बंदी; सितंबर से अब तक इतने मोबाइल बरामद

पुलिस के अनुसार जेल प्रहरी राजवीर सिंह ने लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया है कि 3 नवंबर को वार्ड नंबर 2 की बैरक नंबर 3 में तलाशी के दौरान एक मोबाइल मिला। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बंदी मनोज, विजयपाल और महेंद्र इस मोबाइल का उपयोग करते थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।