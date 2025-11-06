जयपुर सेंट्रल जेल में फिर मिला मोबाइल, ईयरफोन लगाकर बात करते थे 3 बंदी; सितंबर से अब तक इतने मोबाइल बरामद

जयपुर सेंट्रल जेल। फोटो: पत्रिका
जयपुर। घाटगेट स्थित जयपुर सेंट्रल जेल में बंदियों के पास मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला जारी है। जेल प्रशासन ने नियमित तलाशी के दौरान मोबाइल, सिम, चार्जर और ईयरफोन बरामद किए हैं। जयपुर सेंट्रल जेल में सितंबर से अब तक कुल 53 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। सभी मामलों में पुलिस जांच कर रही है।
पुलिस के अनुसार जेल प्रहरी राजवीर सिंह ने लालकोठी थाने में मामला दर्ज करवाया है कि 3 नवंबर को वार्ड नंबर 2 की बैरक नंबर 3 में तलाशी के दौरान एक मोबाइल मिला। पूछताछ में खुलासा हुआ कि बंदी मनोज, विजयपाल और महेंद्र इस मोबाइल का उपयोग करते थे। पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जांच में सामने आया कि तीनों बंदी ईयरफोन लगाकर मोबाइल से बात करते थे। उनके पास से सिम कार्ड, चार्जर और ईयरफोन भी बरामद किए गए। अब तक मिले मोबाइल की संख्या चिंताजनक है। लालकोठी थाने में सितंबर महीने में जेल प्रशासन की ओर से 19 मामले दर्ज हुए, जिनमें 31 मोबाइल बरामद हुए।
अक्टूबर में 15 मामले दर्ज कर 17 मोबाइल जब्त किए गए, जबकि नवंबर के पहले पांच दिनों में ही दो मामले दर्ज हुए और पांच मोबाइल बरामद किए गए। जेल प्रशासन अब यह पता लगाने में जुटा है कि मोबाइल अंदर कैसे पहुंचे और इनका उपयोग किन बाहरी संपर्कों के लिए किया जा रहा था।
