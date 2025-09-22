Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Rajasthan Weather: जाते-जाते भिगोकर जाएगा मानसून, अगले 48 घंटे के लिए आ गया येलो अलर्ट, जानें कब होगी MONSOON 2025 की विदाई?

IMD Heavy Rain Alert: उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

जयपुर

Akshita Deora

Sep 22, 2025

फोटो: पत्रिका

Monsoon Withdrawal: मानसून एक बार फिर लौट आया है। जिसके चलते राजस्थान के कई हिस्सों में मौसम विभाग ने नवरात्रि में भी झमाझम बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। ऐसे में आज पहले नवरात्रि को बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, झालावाड़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है।

वहीं उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का अलर्ट भी जारी किया है।

2 दिन बाद होगी मानसून की विदाई

राजस्थान में अधिकतर जिलों से मानसून की विदाई हो गई है। कुछ एक जिलों में अभी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन दो दिन बाद पूरे राजस्थान से मानसून की विदाई हो जाएगी।

मौसम केन्द्र के अनुसार चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

इधर, पश्चिमी जिलों में मौसम साफ रहा और तेज धूप निकली। जयपुर, भरतपुर संभाग के जिलों में दोपहर में आंशिक बादल छाए और कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबंदी हुई। इधर, श्रीगंगानगर में दिन का तापमान 39 डिग्री पार पहुंच गया।

मानसून की विदाई (फोटो-IMD)

कल भी इन जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने कल भी बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, सिरोही और उदयपुर में मेघगर्जन और वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग में बारिश की संभावना जताई है। हालंकि मानसून की विदाई के बाद भी कई संभागों में कुछ दिन के लिए बादल छाए रहने और बहुत हल्की बूंदा-बांदी की संभावना बनी रहेगी।

मानसून वापसी की ये है अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुजर रही है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।

Published on:

22 Sept 2025 08:03 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Weather: जाते-जाते भिगोकर जाएगा मानसून, अगले 48 घंटे के लिए आ गया येलो अलर्ट, जानें कब होगी MONSOON 2025 की विदाई?

