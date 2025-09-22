Rajasthan Weather: जाते-जाते भिगोकर जाएगा मानसून, अगले 48 घंटे के लिए आ गया येलो अलर्ट, जानें कब होगी MONSOON 2025 की विदाई?

मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी रेखा 31° उत्तर/74° पूर्व, भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा, भुज और 23° उत्तर/68° पूर्व से होकर गुजर रही है। ऐसे में अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं।