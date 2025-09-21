Weather Update: इस तारीख से थम जाएगी मानसूनी बारिश; सिर्फ चंद दिन हैं बाकी, मौसम विभाग का देखें साप्ताहिक अलर्ट

मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर सिर्फ 23 सितंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 24 और 25 सितंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मानसून पूरे राजस्थान से विदा हो सकता है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से मानसून निकल जाएगा। ऐसे में राजस्थान के अंदर आगामी दिनों में अब बारिश होने की अधिक उम्मीद नहीं है।