जयपुर

Weather Update: इस तारीख से थम जाएगी मानसूनी बारिश; सिर्फ चंद दिन हैं बाकी, मौसम विभाग का देखें साप्ताहिक अलर्ट

Weather Update: मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर सिर्फ 23 सितंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 24 और 25 सितंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है।

जयपुर

Kamal Mishra

Sep 21, 2025

Monsoon Rain
मानसून की बारिश (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। राजस्थान समेत पूरे देश से मानसून धीरे-धीरे पीछे हट रहा है। मौजूदा समय में राजस्थान का आधा से अधिक इलाका, गुजरात का एक बड़ा हिस्सा, पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों से मानसून विदाई ले चुका है। इन इलाकों में अब मानसूनी बरसात की कोई संभावना नहीं है। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कब तक बारिश होगी, इसको लेकर साप्ताहिक अलर्ट जारी किया है।

मौसम विभाग ने राजस्थान के अंदर सिर्फ 23 सितंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदेश में 24 और 25 सितंबर को बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मानसून पूरे राजस्थान से विदा हो सकता है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्सों से मानसून निकल जाएगा। ऐसे में राजस्थान के अंदर आगामी दिनों में अब बारिश होने की अधिक उम्मीद नहीं है।

राजस्थान में इस साल कब पहुंचा मानसून

बता दें कि इस साल उत्तर-दक्षिण मानसून राजस्थान के अंदर 20 जून को ही प्रवेश कर गया था और 29 जून तक पूरे भारत को कवर कर लिया था, जबकि आमतौर पर मानसून पूरे भारत में 7 जुलाई तक पहुंचता है। इसी तरह से अब मानसून वापसी कर रहा है। राजस्थान से होते हुए धीरे-धीरे मानसून विदा हो रहा है।

24 सितंबर से बारिश का अलर्ट नहीं

मौसम विभाग की साप्ताहिक रिपोर्ट के मुताबिक 24 सितंबर से राजस्थान में बारिश होने की उम्मीद नहीं है। वहीं पिछले करीब 15 दिनों से पश्चिमी राजस्थान में बारिश न के बराबर हुई है। फिलहाल, पूर्वी राजस्थान में अभी बारिश का दौर जारी है, लेकिन आगामी 3-4 दिनों में बरसात पूरी तरह से खत्म होने की संभावना है।

पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूर्वी राजस्थान में कहीं-कहीं पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम व कहीं-कहीं पर भारी बारिश दर्ज हुई है। इसके अलावा पश्चिमी राजस्थान में एक-दो जगहों पर बहुल हल्की बारिश हुई है। राज्य में सर्वाधिक बारिश भोपालसागर (चित्तौडगढ़) में 85.0 मिमी दर्ज हुई है।

यहां सबसे अधिक गर्मी

पूर्वी राजस्थान में अधिकतम तापमान पिलानी में 37.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सिरोही में 18.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक तापमान श्रीगंगानगर में 38.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पाली में 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है।

21 Sept 2025 07:55 pm

