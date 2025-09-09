Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Monsoon Break: राजस्थान में मानसून आज से एक सप्ताह के “अवकाश” पर, अब फिर चढ़ेगा तापमान

Rajasthan climate news: मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्यत: शुष्क रहेगा। इससे मानसून मानो कुछ दिनों के लिए अवकाश पर चला गया हो। बारिश थमने के साथ ही अब तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। दिन में उमस का असर बढ़ सकता है और रातें भी पहले की अपेक्षा गर्म महसूस होंगी।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 09, 2025

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में मानसून की रफ्तार अब धीमी पडऩे लगी है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य के पश्चिमी जिलों बाड़मेर, जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में मंगलवार को कहीं-कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी, लेकिन पूरे प्रदेश में भारी बारिश की गतिविधियों से अब राहत मिलने जा रही है।
पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग में भी आगामी एक सप्ताह बारिश में गिरावट का दौर जारी रहेगा। केवल छिटपुट इलाकों में हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। इसी तरह पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में भी 11 सितंबर से बारिश की गतिविधियां लगभग थम जाएंगी।

मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्यत: शुष्क रहेगा। इससे मानसून मानो कुछ दिनों के लिए अवकाश पर चला गया हो। बारिश थमने के साथ ही अब तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने लगेगी। दिन में उमस का असर बढ़ सकता है और रातें भी पहले की अपेक्षा गर्म महसूस होंगी।
कुल मिलाकर, प्रदेशवासियों को फिलहाल भारी बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति से राहत तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही पारे का चढऩा और उमस की वापसी भी तय मानी जा रही है।

Updated on:

09 Sept 2025 03:16 pm

Published on:

09 Sept 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Break: राजस्थान में मानसून आज से एक सप्ताह के “अवकाश” पर, अब फिर चढ़ेगा तापमान

