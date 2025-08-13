Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Monsoon Forecast: देर रात 10ं बजे मौसम ने ली फिर करवट, 11 जिलों में अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

Heavy Rain Alert: राजस्थान में अब मौसम करवट ले रहा है। अगले 48 घंटे में राजस्थान का मौसम बदलने वाला है। राजस्थान के कई जिलों में 15 व 16 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Aug 13, 2025

Imd rain alert
फाइल फोटो- पत्रिका

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में अब मौसम करवट ले रहा है। अगले 48 घंटे में राजस्थान का मौसम बदलने वाला है। राजस्थान के कई जिलों में 15 व 16 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।

इधर मौसम विज्ञान केन्द्र,जयपुर ने बुधवार रात दस बजे राज्य के 11 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के अलवर,भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़़ जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Alert: राजस्थान में 48 घंटे में बदलने वाला है मौसम,जानिए 15 से 22 अगस्त तक के मौसम का हाल
जयपुर
IMD warning for heavy to very heavy rain

राजस्थान मौसम अपडेट 13 अगस्त-मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अनुसार

🔷 वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व आसपास के लगे दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (LowPressurearea) बना हुआ है। इसके आगामी 48 घंटों में WNW दिशा में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर WellMarkedLowPressurearea बनने की संभावना है।

🔷 उपर्युक्त के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 15 अगस्त से व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।

🔷 दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।

🔷 जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर-कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त व बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Heavy Rain Forecast: राजस्थान में इन 2 संभागों में 16 अगस्त को भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
जयपुर
राजस्थान में मानसून सक्रिय। पत्रिका फोटो।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 10:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Monsoon Forecast: देर रात 10ं बजे मौसम ने ली फिर करवट, 11 जिलों में अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.