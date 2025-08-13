Monsoon Forecast: देर रात 10ं बजे मौसम ने ली फिर करवट, 11 जिलों में अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

इधर मौसम विज्ञान केन्द्र,जयपुर ने बुधवार रात दस बजे राज्य के 11 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के अलवर,भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़़ जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।