Monsoon Forecast: देर रात 10ं बजे मौसम ने ली फिर करवट, 11 जिलों में अगले 180 मिनट में आ सकती है बारिश

Rajasthan Weather Update: जयपुर। राजस्थान में अब मौसम करवट ले रहा है। अगले 48 घंटे में राजस्थान का मौसम बदलने वाला है। राजस्थान के कई जिलों में 15 व 16 अगस्त को भारी बारिश की चेतावनी दी गई है।
इधर मौसम विज्ञान केन्द्र,जयपुर ने बुधवार रात दस बजे राज्य के 11 जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट के तहत राजस्थान के अलवर,भरतपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा व चित्तौडगढ़़ जिलों में अगले तीन घंटे में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
🔷 वर्तमान में बंगाल की खाड़ी व आसपास के लगे दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी आंध्रप्रदेश तट के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र (LowPressurearea) बना हुआ है। इसके आगामी 48 घंटों में WNW दिशा में आगे बढ़ने व और तीव्र होकर WellMarkedLowPressurearea बनने की संभावना है।
🔷 उपर्युक्त के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में 15 अगस्त से व पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 16 अगस्त से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना प्रबल है।
🔷 दक्षिणी व दक्षिण-पूर्वी भागों के कोटा, उदयपुर संभाग में 15 से 18 अगस्त के दौरान कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है।
🔷 जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर-कोटा संभाग के कुछ भागों में 15 से 21 अगस्त व बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में 16 से 22 अगस्त के दौरान बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है।