Monsoon update: राजस्थान में “कहर” के बाद अब “राहत”, 9 से 15 सितम्बर तक बारिश की संभावना नहीं

IMD forecast: जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए बारिश का लेकर नया अलर्ट जारी किया है। इसमें सात सितम्बर को कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश होगी। इसके बाद आठ सितम्बर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी और अगले एक सप्ताह तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है।

राजस्थान इस समय भारी बारिश से परेशान है। अधिकांाश बांधों की चादर चल रही है तो कहीं बांधों के गेट खुले हुए है। छह व सात सितम्बर को तो कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है।