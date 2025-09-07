Patrika LogoSwitch to English

Monsoon update: राजस्थान में “कहर” के बाद अब “राहत”, 9 से 15 सितम्बर तक बारिश की संभावना नहीं

Heavy rain alert: भारी बारिश की गतिविधियां बाड़मेर, जालौर व जैसलमेर जिलों में कहीं-कहीं 8 सितम्बर को भी जारी रहने की संभावना है तथा शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की प्रबल संभावना है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 07, 2025

IMD forecast: जयपुर। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान के लिए बारिश का लेकर नया अलर्ट जारी किया है। इसमें सात सितम्बर को कई जिलों में अत्यंत भारी बारिश होगी। इसके बाद आठ सितम्बर को कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अलर्ट है। इसके बाद भारी बारिश की गतिविधियों में कमी आ जाएगी और अगले एक सप्ताह तक राज्य में कहीं भी भारी बारिश की संभावना नहीं है।
राजस्थान इस समय भारी बारिश से परेशान है। अधिकांाश बांधों की चादर चल रही है तो कहीं बांधों के गेट खुले हुए है। छह व सात सितम्बर को तो कई जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया हुआ है।

इस प्रकार अब कमजोर पड़ रहा मानूसन

-दक्षिणी राजस्थान के ऊपर बना वेल मार्क लो तीव्र होकर अवदाब में बदल गया है व द.प. राज व आसपास के गुजरात के ऊपर बना हुआ है। इसके असर से पिछले 24 घंटों में दक्षिणी राज में कहीं-कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश दर्ज हुई है। सर्वाधिक बारिश सांचौर, जालौर में 210 एमए दर्ज की गई है।

RED Alert 7 September: जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा व उदयपुर जिलों में आज "बादलों का कहर" की संभावना
heavy rain in rajasthan

-आज 7 सितम्बर को भी जालौर, सिरोही, बाड़मेर, बालोतरा, उदयपुर व आसपास के जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं भारी से अति भारी बारिश व एक दो स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश होने की संभावना है। शेष कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में आज केवल हल्की-मध्यम बारिश होने की संभावना है।

-भारी बारिश की गतिविधियां बाड़मेर, जालौर व जैसलमेर जिलों में कहीं-कहीं 8 सितम्बर को भी जारी रहने की संभावना है तथा शेष अधिकांश भागों में आगामी एक सप्ताह बारिश की गतिविधियों में गिरावट होने की प्रबल संभावना है।

Bisalpur Dam: भारी बारिश के चलते अब त्रिवेणी में आया उफान, इधर बीसलपुर बांध के खोल दिए 8 गेट
जयपुर
बीसलपुर बांध: फाइल पत्रिका फोटो।

जयपुर न्यूज़

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 04:23 pm

Published on:

07 Sept 2025 04:22 pm

Jaipur / Monsoon update: राजस्थान में "कहर" के बाद अब "राहत", 9 से 15 सितम्बर तक बारिश की संभावना नहीं

