Bisalpur Dam: भारी बारिश के चलते अब त्रिवेणी में आया उफान, इधर बीसलपुर बांध के खोल दिए 8 गेट

Rajasthan Heavy Rain: जयपुर। राजस्थान में इन दिनों हो रही भारी बारिश के चलते बांध भी लबालब होने लगे हैं। राजस्थान के प्रमुख बांधों में शुमार माही बांध व जाखम बांध भी लबालब हो चुके हैं। जाखम बांध की चादर चल रही है कि तो माही बांध के सभी 16 गेटों को खोल दिया गया है।
इधर जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध में एक बार फिर से पानी की जबरदस्त आवक हो गई है। बांध में आने वाली त्रिवेणी में अचानक से उफान आ गया है। इस समय त्रिवेणी 4.70 मीटर गेट के साथ तेज गति से बह रही है। इस कारण बीसलपुर के बांधों की संख्या भी एकाएक बढ़ा दी गई है। साथ ही गेटों की हाइट भी बढा दी है।
बीसलपुर बांध के अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह आठ बजे तक बांध के आठ गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों के माध्यम से एक से तीन मीटर की हाइट से खोलकर 96160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
आपको बता दें कि बांध का निर्माण वर्ष 1996 में हुआ था। बांध में पहली बार गेट वर्ष 2004 में खेाल गए थे। बांध के अब तक आठ बार गेट खोले जा चुके है। इनमें से छह बार अगस्त माह में एक बार सितम्बर माह में बांध के गेट खुले हैं। बांध के इतिहास में पहली बार जुलाई में गेट खुले हैं। इसके अलावा लगातार दूसरी साल भी बांध के गेट खुलने का इतिहास बना है। बांध के गेट वर्ष 2024 में भी खोले गए थे।