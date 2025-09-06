Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Bisalpur Dam: भारी बारिश के चलते अब त्रिवेणी में आया उफान, इधर बीसलपुर बांध के खोल दिए 8 गेट

Rajasthan Dams News: बीसलपुर बांध के अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह आठ बजे तक बांध के आठ गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों के माध्यम से एक से तीन मीटर की हाइट से खोलकर 96160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 06, 2025

बीसलपुर बांध: फाइल पत्रिका फोटो।
बीसलपुर बांध: फाइल पत्रिका फोटो।

Rajasthan Heavy Rain: जयपुर। राजस्थान में इन दिनों हो रही भारी बारिश के चलते बांध भी लबालब होने लगे हैं। राजस्थान के प्रमुख बांधों में शुमार माही बांध व जाखम बांध भी लबालब हो चुके हैं। जाखम बांध की चादर चल रही है कि तो माही बांध के सभी 16 गेटों को खोल दिया गया है।
इधर जयपुर, अजमेर व टोंक जिले की प्यास बुझाने वाले बीसलपुर बांध में एक बार फिर से पानी की जबरदस्त आवक हो गई है। बांध में आने वाली त्रिवेणी में अचानक से उफान आ गया है। इस समय त्रिवेणी 4.70 मीटर गेट के साथ तेज गति से बह रही है। इस कारण बीसलपुर के बांधों की संख्या भी एकाएक बढ़ा दी गई है। साथ ही गेटों की हाइट भी बढा दी है।
बीसलपुर बांध के अधिकारियों के अनुसार शनिवार सुबह आठ बजे तक बांध के आठ गेट खोल दिए गए हैं। इन गेटों के माध्यम से एक से तीन मीटर की हाइट से खोलकर 96160 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।

आठवीं बार खुले हैं बांध के गेट

आपको बता दें कि बांध का निर्माण वर्ष 1996 में हुआ था। बांध में पहली बार गेट वर्ष 2004 में खेाल गए थे। बांध के अब तक आठ बार गेट खोले जा चुके है। इनमें से छह बार अगस्त माह में एक बार सितम्बर माह में बांध के गेट खुले हैं। बांध के इतिहास में पहली बार जुलाई में गेट खुले हैं। इसके अलावा लगातार दूसरी साल भी बांध के गेट खुलने का इतिहास बना है। बांध के गेट वर्ष 2024 में भी खोले गए थे।

ये भी पढ़ें

IMD Warning: अगले 48 घंटे राजस्थान के “आसमां पर आएगी आफत”, 7 जिलों में रेड अलर्ट घो​षित
जयपुर
heavy rain in rajasthan

ये भी पढ़ें

Red Alert: राजस्थान के 5 जिलों में छह सितम्बर को घोषित हुआ रेड अलर्ट, प्रशासन ने संभाला मोर्चा
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Sept 2025 09:12 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Bisalpur Dam: भारी बारिश के चलते अब त्रिवेणी में आया उफान, इधर बीसलपुर बांध के खोल दिए 8 गेट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट