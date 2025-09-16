Monsoon Withdrawal: राजस्थान से शुरू हुई मानसून की विदाई, जल्द होंगे शेष इलाके भी मुक्त

Rajasthan Weather: जयपुर। प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ-साथ गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से लौट चुका है। मानसून की वापसी रेखा वर्तमान में भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा, भुज होते हुए 23°N/68°E से होकर गुजर रही है।