Monsoon Withdrawal: राजस्थान से शुरू हुई मानसून की विदाई, जल्द होंगे शेष इलाके भी मुक्त

India Weather Update: अगले 2-3 दिनों में पंजाब-हरियाणा-गुजरात से भी लौटेगा मानसून, मौसम विभाग ने दी चेतावनी, अब रहेगा शुष्क मौसम और बढ़ेगा तापमान।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 16, 2025

Rajasthan Weather: जयपुर। प्रदेश में दक्षिण-पश्चिम मानसून की विदाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून राजस्थान के कुछ हिस्सों के साथ-साथ गुजरात, पंजाब और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों से लौट चुका है। मानसून की वापसी रेखा वर्तमान में भटिंडा, फतेहाबाद, पिलानी, अजमेर, डीसा, भुज होते हुए 23°N/68°E से होकर गुजर रही है।

मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 3 दिनों में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के शेष हिस्सों से भी मानसून की विदाई के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। इसका अर्थ है कि अब प्रदेश में शुष्क मौसम का दौर धीरे-धीरे मजबूत होगा।

वहीं, एक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण उत्तर-मध्य उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से लगभग 0.9 किमी ऊपर बना हुआ है, जिसका असर स्थानीय मौसम पर पड़ सकता है। हालांकि, इसका राजस्थान में बारिश की गतिविधियों पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा।

image

मानसून की वापसी रेखा अब श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और 25.5°N/70°E तक खिसक गई है। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में राजस्थान के शेष हिस्सों से भी मानसून अलविदा कह देगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की वापसी के साथ ही दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, जबकि रातें अपेक्षाकृत सुहानी बनी रहेंगी।

image

