31 तोपों की हवाई गर्जना और स्पेशल आतिशबाजी के साथ गोविंद देवजी मंदिर में मनेगी जन्माष्टमी, सिर्फ इन कपड़ों में ही मिलेगा प्रवेश

इस दौरान श्रद्धालु तय गेट और रूट से ही मंदिर में दर्शन कर सकेंगे। 16 अगस्त की रात 10 से 11 बजे तक जन्माष्टमी व्रत कथा का पाठ गोविंद मिश्र करेंगे। रात 12 बजे ठाकुर श्रीजी का पंचामृत अभिषेक होगा। 31 तोपों की हवाई गर्जना और विशेष आतिशबाजी की जाएगी। अभिषेक के लिए 425 लीटर दूध, 365 किलो दही, 11 किलो घी, 85 किलो बूरा और 11 किलो शहद सेवा में अर्पित किया जाएगा। तीन हजार कार्यकर्ता व 150 स्काउट मंगला झांकी से लेकर अभिषेक समाप्त होने तक सेवा में लगे रहेंगे। दर्शनों के लिए लगभग 13 एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी।