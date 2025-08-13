कान्हा और गोविंदा प्रतियोगिताओं में दो हजार से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा, उप मुख्यमंत्री व अन्य रहेंगे मौजूद

जयपुर। समरस भारत सेवा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित होने जा रहे “गोकुलम 2025” का भव्य पोस्टर आज जे.एल.एन. मार्ग स्थित जवाहर कला केंद्र में लोकार्पित किया गया। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष धनंजय सिंह, सचिव देवेंद्र शर्मा, कार्यक्रम संयोजक मोतीराम चोपड़ा और सह संयोजक सत्यनारायण शर्मा उपस्थित रहे।
संस्थान सचिव देवेंद्र शर्मा ने बताया कि गोकुलम 2025 का आयोजन 16 अगस्त को वैशाली नगर स्थित चित्रकूट स्टेडियम में किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा, जिससे आमजन बड़ी संख्या में भाग ले सकेंगे। मुख्य अतिथि के रूप में श्री लड्डू गोपाल जी (कान्हा) की प्रतिमा का स्वागत एवं पूजन किया जाएगा। जबकि विशिष्ट अतिथियों में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त प्रचारक बाबूलाल शर्मा, केबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा और विधायक गोपाल शर्मा शामिल रहेंगे।
हर वर्ष की तरह इस बार भी गोकुलधाम में कान्हा और गोविंदा की पारंपरिक गतिविधियों का जीवंत मंचन होगा। कार्यक्रम में कान्हा प्रतियोगिता (8 वर्ष से कम आयु – लगभग 500 प्रतिभागी) और गोविंदा प्रतियोगिता (8 वर्ष से अधिक आयु – लगभग 1500 प्रतिभागी टीमों के रूप में) आयोजित की जाएंगी। दोनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ “मैं भी विजेता” थीम के तहत सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, टीम भावना और साहस जैसे मूल्यों से जोड़ना है।