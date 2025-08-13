कान्हा और गोविंदा प्रतियोगिताओं में दो हजार से अधिक प्रतिभागी लेंगे हिस्सा, उप मुख्यमंत्री व अन्य रहेंगे मौजूद

हर वर्ष की तरह इस बार भी गोकुलधाम में कान्हा और गोविंदा की पारंपरिक गतिविधियों का जीवंत मंचन होगा। कार्यक्रम में कान्हा प्रतियोगिता (8 वर्ष से कम आयु – लगभग 500 प्रतिभागी) और गोविंदा प्रतियोगिता (8 वर्ष से अधिक आयु – लगभग 1500 प्रतिभागी टीमों के रूप में) आयोजित की जाएंगी। दोनों श्रेणियों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के साथ “मैं भी विजेता” थीम के तहत सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और बच्चों को भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, टीम भावना और साहस जैसे मूल्यों से जोड़ना है।