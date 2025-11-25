Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Motivational News: विपरीत परिस्थितियों में भी हौसले की जीत, जयपुर के बीएलओ ने रचा इतिहास

Digital India Initiative: संघर्ष की राह से सफलता तक, बीएलओ बने समर्पण की जीवंत मिसाल। जब जज्बा मजबूत हो तो मंज़िल खुद करीब आ जाती है।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Nov 25, 2025

BLO Achievement: जयपुर. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची निष्ठा और मजबूत इच्छाशक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सीमित संसाधन, इंटरनेट की कमी, दुर्गम क्षेत्र और व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद 95 बीएलओ ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने इन जुझारू अधिकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनका समर्पण लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करता है।

इन बीएलओ में कुछ दिव्यांग थे, कुछ पहली बार यह जिम्मेदारी निभा रहे थे और कुछ सेवानिवृत्ति के करीब थे, लेकिन सभी में एक समान जज्बा था, अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का। कई अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्रों में भी शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर दिखाया, जहां नेटवर्क तक उपलब्ध नहीं था। यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और सेवा भावना की जीत है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा के अनुसार अब तक 30 लाख से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जो जिले की कार्यकुशलता और टीम भावना को दर्शाता है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र ने सर्वाधिक प्रगति दर्ज कर उदाहरण पेश किया है।

यह अभियान यह संदेश देता है कि जब उद्देश्य साफ हो और मन में जनसेवा का भाव हो, तो हर कठिनाई आसान बन जाती है। बीएलओ की यह मेहनत न केवल मतदान प्रक्रिया को सरल बना रही है, बल्कि युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है कि ईमानदारी और लगन से किया गया कार्य हमेशा पहचान पाता है।

ये भी पढ़ें

Free Treatment: दुर्लभ रोग पीड़ित बच्चों के लिए नई उम्मीद बनी आयुष्मान बाल सम्बल योजना
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Nov 2025 08:16 pm

Published on:

25 Nov 2025 06:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Motivational News: विपरीत परिस्थितियों में भी हौसले की जीत, जयपुर के बीएलओ ने रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Organic Farming: जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर, किसानों की आवाज बनेगा राज्य किसान आयोग

denmark farming
जयपुर

Rajasthan Police Bharti 2025: लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, शारीरिक परीक्षा की तिथियां घोषित

Rajasthan Police bharti
जयपुर

आधुनिक तकनीक से लैस होगी राजस्थान पुलिस, अपराधियों की अब कुंडली निकालना होगा आसान

जयपुर

Weather Update: राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 27 और 28 नवंबर को बरसात के संकेत

जयपुर

रसोई में इस्तेमाल होने वाली जड़ी-बूटी दुनिया की सबसे खतरनाक चींटी से निपटने में मदद कर सकती है

खास खबर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.