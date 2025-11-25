Motivational News: विपरीत परिस्थितियों में भी हौसले की जीत, जयपुर के बीएलओ ने रचा इतिहास

BLO Achievement: जयपुर. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची निष्ठा और मजबूत इच्छाशक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सीमित संसाधन, इंटरनेट की कमी, दुर्गम क्षेत्र और व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद 95 बीएलओ ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने इन जुझारू अधिकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनका समर्पण लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करता है।
इन बीएलओ में कुछ दिव्यांग थे, कुछ पहली बार यह जिम्मेदारी निभा रहे थे और कुछ सेवानिवृत्ति के करीब थे, लेकिन सभी में एक समान जज्बा था, अपने लक्ष्य को हर हाल में पूरा करने का। कई अधिकारियों ने ऐसे क्षेत्रों में भी शत-प्रतिशत डिजिटाइजेशन कर दिखाया, जहां नेटवर्क तक उपलब्ध नहीं था। यह केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और सेवा भावना की जीत है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी मेघराज मीणा के अनुसार अब तक 30 लाख से अधिक परिगणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन किया जा चुका है, जो जिले की कार्यकुशलता और टीम भावना को दर्शाता है। शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र ने सर्वाधिक प्रगति दर्ज कर उदाहरण पेश किया है।
यह अभियान यह संदेश देता है कि जब उद्देश्य साफ हो और मन में जनसेवा का भाव हो, तो हर कठिनाई आसान बन जाती है। बीएलओ की यह मेहनत न केवल मतदान प्रक्रिया को सरल बना रही है, बल्कि युवाओं और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बन रही है कि ईमानदारी और लगन से किया गया कार्य हमेशा पहचान पाता है।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग