Motivational News: विपरीत परिस्थितियों में भी हौसले की जीत, जयपुर के बीएलओ ने रचा इतिहास

BLO Achievement: जयपुर. जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत परिगणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन में जुटे बूथ लेवल अधिकारियों ने यह साबित कर दिया कि सच्ची निष्ठा और मजबूत इच्छाशक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। सीमित संसाधन, इंटरनेट की कमी, दुर्गम क्षेत्र और व्यक्तिगत चुनौतियों के बावजूद 95 बीएलओ ने ऐसा कार्य कर दिखाया जो पूरे जिले के लिए प्रेरणा बन गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने इन जुझारू अधिकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि उनका समर्पण लोकतंत्र की नींव को और मजबूत करता है।